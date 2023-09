Alertan sobre "protagonismo" de Villarruel en la defensa de criminales de lesa humanidad

"Todo esto no es algo del pasado porque Javier Milei dijo que si gana las elecciones, Victoria Villarruel va a ser la jefa de las Fuerzas Armadas y de la Policía", advirtió el CELS / Foto: redes

La imagen que vincula a Victoria Villarruel con el represor Miguel Etchecolatz / Foto: redes

Elcompartió este viernes un video con un repaso sobre el entorno familiar e historial de la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, y alertó que su apoyo a militares que cometierondurante la última dictadura "no es algo del pasado", y en el material se remarca ante un eventual triunfo en las elecciones generales del espacio que encabeza Javier Milei, la actual diputada nacional podría convertirse en la "jefa de las Fuerzas Armadas y de las policías" del país.Bajo el lemael CELS publicó este viernes en su cuenta de X (exTwitter) un video dónde explica "quién es" Villarruel."Durante la década de los '70, su papá (Eduardo Villarruel) y su tío (Ernesto Villarruel) fueron parte de los militares que participaron de la represión ilegal que implicó secuestros, torturas, asesinatos, desaparición de personas y robo de niños y niñas", señaló en primer término la institución.El padre de la compañera de fórmula de Milei fue integrante del Ejército que participó del llamadollevado a cabo en Tucumán en 1975, y donde se asentó eldel país, "La Escuelita" de Famaillá, lugar en el que estuvieron secuestradas tres mil personas.Su tío Ernesto fue capitán del Regimiento III de La Tablada, quien a pesar de haber sido detenido en 2015 por orden del juez Daniel Rafecas acusado de delitos perpetrados en el centro clandestino de detención, pero no fue juzgado por ser declarado incapaz por cuestiones de salud.Si bien el CELS aclaró que Victoria nació en 1975 por lo que "no hizo nada de todo esto", sí destacó su"Como muestra la película 1985 (de Santiago Mitre), en la Argentina los militares fueron llevados a la justicia, los familiares de estos militares se organizaron para impedirlo", explicó de manera didáctica el CELS haciendo la salvedad de que no se trata de la totalidad si no que "hay algunos que cuestionan lo que hicieron sus padres", como es el caso, por ejemplo, del colectivoSin embargo, el CELS denunció que en el caso de la candidata a vicepresidenta de LLASin ir más lejos, esta semana se conoció públicamente la imagen de una hoja de los cuadernos del genocida, condenado nueve veces por delitos de lesa humanidad, donde figura el nombre de Villarruel anotado entre sus contactos. "Según ellos, matar era el único camino para terminar con la rebeldía, la organización social, con los sindicatos, con los centros de estudiantes y con los curas que trabajaban en las villas", sostuvo el organismo.Y advirtió: "