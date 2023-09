Los bancarios acordaron una paritaria del 75% y un salario inicial de $420.000

La Bancaria también solicitó a los bancos el adelanto de la segunda cuota del bono acordado en marzo último / Foto: archivo

La(AB) y las cámaras empresarias acordaron este viernes en el Ministerio de Trabajo, en el contexto de la revisión paritaria, un aumento salarial delpara el período enero-agosto de este año, por lo que el salario mínimo inicial será para ese último mes de casi 420.000 pesos, informó el titular de la organización, Sergio Palazzo.Un documento firmado por el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) y el secretario de Prensa, Claudio Bustelo, indicó que el acuerdo determinó que el salario mínimo inicial en agosto, al que se sumará participación en las ganancias (ROE), se elevará a 419.864,81 pesos entre haber (405.222,32 pesos) y ganancias (14.642,49 pesos).Además, sindicalistas y empresarios convinieron el pago deel 6 de noviembre, que es no laborable."En un muy difícil contexto económico, se acordó con las cámaras el incremento salarial para agosto, que consiste en un adelanto del 9% sobre las remuneraciones y adicionales convencionales y no convencionales sobre la base de los salarios de diciembre, lo que totaliza una mejora del 75% entre enero y agosto", aseguró.Los dirigentes señalaron en un documento en representación delque con el objeto de que los ingresos no pierdan poder adquisitivo contra la inflación las partes convinieron "una cláusula gatillo retroactiva, por lo que para el supuesto que la inflación supere el 75% a agosto último, las empresas ajustarán la diferencia y harán retroactivo a ese mes ese porcentaje", añadieron los gremialistas.La Bancaria también solicitó a los bancos elacordado en marzo último, lo que "las entidades financieras transmitirán a sus asociados".Palazzo y Bustelo convinieron con las cámaras patronales un nuevo encuentro para la segunda quincena de este mes a fin de discutir el aumento del último cuatrimestre del año.La organización gremial indicó que la suma fija recientemente otorgada por el Gobierno nacional quedará absorbida hasta "su concurrencia si corresponde, según el decreto"., concluyeron Palazzo y Bustelo.