Kicillof: "El Gobierno provincial está presente con políticas públicas que dan respuestas"

Sileoni: "Estamos trabajando para mejorar los aprendizajes de la escuela bonaerense"

El ministro de Educación provincial, Alberto Sileoni, sostuvo que desde su cartera se trabaja "para mejorar los aprendizajes de la escuela bonaerense, la más grande de América", y dijo que se reconocerá la labor de aquellos docentes rurales que "hacen un gran esfuerzo por enseñar".



Sileoni lo expresó en la apertura del “Primer Encuentro Provincial de Escuelas Rurales Unidocentes" que se lleva a cabo en Mar del Plata.



Sileoni estuvo acompañado por la Subsecretaria de Educación Claudia Bracchi, la Directora Provincial de Educación Primaria, Mirta Torres, la Directora de Ámbitos de la Educación Gabriela Tolosa y la Especialista en Educación Flavia Terigi. en la actividad en la que participan docentes de más de 915 escuela primarias rurales, de 94 de los 135 distritos bonaerenses.



Previo a la apertura, el ministro de Educación manifestó: "La provincia de Buenos Aires tiene 21.000 escuelas, donde el 70% de la población vive en el 5% del territorio bonaerense. Tenemos 3.000 instituciones en el mundo rural, que para nosotros es tan importante como cualquier otro, algunas rurales agrupadas en contextos de más población y otras más dispersas".



"Si bien nosotros no tenemos escuelas que tardan tres días a lomo de burro, pero si tenemos dispersión. Desde que asumimos en el Ministerio estamos trabajando con ellas y esta en la primera vez en la historia educativa que se hace un encuentro con todas ellas", añadió.



Asimismo, Sileoni afirmó: "Tanto para ellas como nosotros llevarlo a cabo es muy importante, porque se viene a pensar, a reflexionar, junto a los maestros y maestras, que muchos de ellos tienen un espacio pluriaño, es un tipo de agrupamiento escolar complejo, en el sentido que es preciso atender a procesos de aprendizaje y enseñanza diversificados por contenidos diferentes".



"No es lo mismo tener todos chicos de primer grado que tener un curso de distintas edades, donde demanda un trabajo diferente, y con este encuentro lo que buscamos una vez mas es reconocerlos y agradecerles por lo que hacen", aseguró.



Por otra parte, el funcionario provincial dijo: "Desde que asumimos con el gobernador Axel Kicillof, hemos mejorado mucho, hemos inaugurado, hace muy poco, la escuela número 174 en estos casi cuatro años, entregamos 170.000 netbooks, 175.000 chicos y chicas han realizado, y también hay otras cosas como la distribución de libros, de materiales, un mejoramiento de todos los diseños curriculares".



"Sabemos que hay que mejorar los aprendizajes, y vamos camino a ello, pero no nos olvidemos que la escuela bonaerense es la mas grande de América junto a la de San Pablo (Brasil), que tenemos 5.200.000 estudiantes, 400.000 docentes y con esto no quiero justificar nada, pero sí hay complejidades", manifestó.



Y mencionó: "Por ejemplo en la localidad de Moreno, entre un censo y otro, se registraron 110.000 habitantes mas, entonces el Estado siempre llega un rato más tarde, tanto en lo educativo como en lo sanitario, porque primero viene la gente y después viene la escuela y la salita de salud".



"Estoy convencido que el gobernador ha hecho un gran trabajo y sin Axel (Kicillof) esto no se podría haber hecho, y todavía tenemos deuda que hay que pagar y entendemos que la sociedad le dará la oportunidad al gobernador la oportunidad", finalizó.