Amenazaron de muerte a la candidata correísta: recibirá protección de las FFAA

"Esto es muy preocupante, porque se afecta la democracia", manifestó Luisa González / Foto: AFP.

"En la lucha contra el crimen organizado necesitamos el trabajo de todo el Estado, pero hago énfasis en el sistema de justicia. Les pido a los jueces que actúen con celeridad y mucha rigurosidad" Guillermo Lasso

Nos dicen que han detenido a este tipo con armas y que declaró que era para un atentado contra Luisa.

Necesitamos verificar esto

¿Alguien lo puede hacer?

Que se vaya al diablo Fiscalía con su «reserva» en la investigación previa

¡🇪🇨 necesita conocer!

Ojalá sea una noticia falsa pic.twitter.com/wlAKWlxQqP — Rafael Correa (@MashiRafael) August 31, 2023

El candidato Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto cuando salía de un acto de campaña en Quito / Foto: AFP.

"Las medidas que hemos tomado, en especial, en el sistema penitenciario, han generado reacciones violentas de las organizaciones criminales que pretenden amedrentar al Estado. Pero estamos firmes y no vamos a retroceder" Guillermo Lasso

La candidata de la correísta Revolución Ciudadana (RC) a la Presidencia de Ecuador, Luisa González, dijo que aceptó la protección de las Fuerzas Armadas, después de recibir un alerta por un posible atentado en su contra, que se da en el marco del clima de violencia en el país, donde el mes pasado fue asesinado un postulante durante la campaña electoral., señaló González, quien disputará el balotaje del 15 de octubre con Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional (ADN), en una entrevista con radio Medio Mundo"He aceptado el apoyo de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad y la democracia de los ecuatorianos", apuntó.González, que, se refirió al alerta por un posible intento de asesinato, después de que el jueves fuera detenido un hombre que supuestamente estaba involucrado en un atentado en su contra., manifestó.El expresidentedenunció el jueves en X (ex Twitter) que había un hombre detenido con armas que supuestamente iban a ser utilizadas contra la candidata de RC.Tras la primera vuelta del 24 de agosto,que avanzaron al balotaje.La decisión se produjo luego de que el 9 de agosto fuera asesinado el candidato por el Movimiento Construye, Fernando Villavicencio , cuando salía de un acto de campaña en Quito., manifestó Luisa González, que dijo que no suele usar chaleco antibalas, pero que probablemente comience a hacerlo."No puede ser que el discurso se quede en un chaleco, sino en la garantía que debemos tener todos los ciudadanos en cuanto a seguridad, y en este caso los candidatos a presidente", indicó."Todos estamos en riesgo mientras no se vuelva a tomar el control del país y a actuar sobre la seguridad de los ciudadanos", añadió.Ecuador sufre una ola de violencia y cerró 2022 con una tasa de, casi el doble que en 2021.Quito, la capital, vivió entre miércoles y jueves una inusual serie de, mientras dos coches-bomba explotaron frente a sendas sedes del organismo que gestiona las cárceles, en lo que aparentaba ser una nueva muestra del poder de las, que protestaron de esa manera por las continuas requisas en las prisiones.En medio de la sangrienta guerra entre bandas,, mayormente por choques entre las organizaciones y en algunos casos por motines, que dejaronEn todo el territorio ecuatoriano rige actualmente un estado de excepción y otro para el sistema carcelario, por 60 días cada uno, luego del crimen de Villavicencio.Ese estado de excepción es el quea donde se extiende la guerra de bandas, en general aliadas a cárteles mexicanos y colombianos de drogas."Las medidas que hemos tomado, en especial, en el sistema penitenciario, han generado reacciones violentas de las organizaciones criminales que pretenden amedrentar al Estado. Pero estamos firmes y no vamos a retroceder en el objetivo de capturar a peligrosos delincuentes, desarticular bandas delictivas y pacificar las cárceles del país", escribió el jueves Lasso en su cuenta de X (ex Twitter).Y agregó: "En la lucha contra el crimen organizado necesitamos el trabajo de todo el Estado, pero hago énfasis en el sistema de justicia. Les pido a los jueces que actúen con celeridad y mucha rigurosidad".