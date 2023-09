Pymes piden una "fuerte sanción" a quienes no quieran pagar la suma fija a trabajadores

La demanda genera “cada vez más necesidad de incorporar trabajadores, que generan un círculo virtuoso en el mercado interno” / Foto archivo.

“Tenemos que movernos con la plata que el trabajador tiene en el bolsillo que es, paradójicamente muchas veces, el mismo trabajador que elabora un producto y compra lo mismo que él elaboró” Daniel Moreira

La deuda con el FMI

El presidente de la Asociación Pyme y referente del Frente Productivo Nacional, Daniel Moreira, solicitó este viernes una "fuerte sanción" a quienes no quieran pagar a los trabajadores y trabajadoras la suma fija de $60.000 establecida por el gobierno nacional El referente de pequeños y medianos empresarios, en declaraciones a Télam Radio, se mostró a favor de una "fuerte sanción a quienes no quieran pagar" el bono anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, para atenuar el impacto de la devaluación en el bolsillo de los trabajadores.La entrevista a Daniel MoreiraA su juicio, esa suma fija es "muy importante", en virtud de que seguramenteEl 97% de nosotros nos movemos, precisamente, en ese mercado", indicó.“Las grandes empresas claramente son las que más ganaron, son las que más remarcaron”, afirmó Moreira al considerar, por otro lado, que las pymes “no somos formadoras de precios”.Agregó que “aún en pandemia, aún con todo el problema de la guerra, aún con todos los problemas que tuvimos como país,“Tenemos que movernos con la plata que el trabajador tiene en el bolsillo que es, paradójicamente muchas veces, el mismo trabajador que elabora un producto y compra lo mismo que él elaboró”, reflexionó el empresario.En este marco, planteó que, que generan un círculo virtuoso en el mercado interno”.En cuanto al impacto del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, instó a "sacarse de encima" la dependencia con el organismo multilateral, paraEn este sentido, recordó la “deuda monstruosa que tomó el gobierno de (el ex presidente, Mauricio) Macri, que no se usó para infraestructura ni, para obras, sino solamente para la fuga”.“Es lo que estamos debiendo y es lo que estamos pagando como pueblo, eso hay que tenerlo claro también”, concluyó Moreira.