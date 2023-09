Bartolina Sisa: del mayor levantamiento contra España a un comedor en el Bajo Flores

Bartolina dio su vida por los derechos de su pueblo. Fue asesinada el 5 de septiembre de 1782. Apenas había cumplidos sus 30 años.

“A nosotras nadie nos ha regalado nada. Es muy importante reconocernos como originarias" Verónica Mollericona Capajeño, referente indígena

Desde comienzos de los 80 las mujeres originarias celebran su día en memoria de Bartolina Sisa / Foto: AFP.

Volveré y seré millones

El comedor "Mujeres Creando Bartolina Sisa" organiza distintas actividades comunitarias desde hace nueve años en el barrio Ricciardelli / Foto: Archivo.

Por colla y por mujer

“Con más de 500 años de resistencia, como dicen mis compañeras, nacimos luchando y luchando moriremos” Verónica Mollericona Capajeño, referente indígena

Verónica Mollericona Capajeño llegó a la Argentina hace 18 años y trabaja junto a mujeres migrantes en resguardo de su identidad / Foto: Archivo.

Mujeres creando

"Es muy importante que podamos vernos de igual a igual, que nadie se ponga por encima de otro” Verónica Mollericona Capajeño, referente indígena

El corto animado "Hermanitas tejedoras" recupera la experiencia de las mujeres migrantes del barrio Ricciardelli / Foto: Archivo.

En el origen, nosotras

Hermanitas tejedoras En junio pasado se estrenó el corto animado “T´ipaqkuna kullakitas” (Hermanitas tejedoras), donde los directores Sofía Quirós y Daniel Canto recuperan la historia de las migrantes del barrio Ricciardelli, cruzándola con el levantamiento que protagonizaron sus antepasados Bartolina Sisa y Túpac Katari.



El filme, que se presentó en el Festival Stop Motion Our Fest realizado en el cine Gaumont, se hizo con la técnica de stop motion, tanto en plastilina como en textiles. Las mujeres del barrio participaron en la escritura del guión y en la confección de la indumentaria que lucen los muñecos que protagonizan el corto, a los que también dieron voz.



“El corto nos ayudó a abrazarnos, a pensar en cómo nos explayamos, en cómo exteriorizamos y lo mostramos para que otros puedan conocer. Algunos piensan que al migrar viene todo junto, con la mejora de la economía. Hemos pasado por muchas cosas. Eso queríamos mostrar: una parte de cada historia de las compañeras”, contó Verónica Mollericona Capajeño a Télam.





El 5 de septiembre de 1782 Bartolina Sisa, mujer del feroz Túpac Katari, aymara alzada en armas contra el Imperio español, fue sacada del cuartel de la Plaza Mayor de La Paz,, arrastrada, ahorcada y descuartizada.El 5 de septiembre de 2023, mujer aymara de 38 años, madre de cuatro hijos, camina por el barrio Ricciardelli (ex 1-11-14), en el Bajo Flores porteño, hacia el comedor Mujeres Creando Bartolina Sisa, que hace nueve años imaginó con otras mujeres originarias y en el que ahora celebran el Día de la Mujer Indígena.“Para nosotrasJunto con Túpac Katari llevaron adelante la rebelión más importante contra los españoles. Luchó por lo mismo que nosotras.”, explica Verónica a Télam, tendiendo un puente de 241 años por el que viaja el mismo anhelo: la igualdad social y el respeto a la identidad.Fue recién durante el Segundo Encuentro de Organizaciones por los Legítimos Derechos de las Naciones Originarias, celebrado en Tiwanacu (Bolivia), en septiembre de 1983, cuando se instituyó el 5 de septiembre como Día Internacional de la Mujer Indígena.Una fecha que hoy, al calor de las luchas feministas y de las, adquiere una nueva dimensión."Y que sacada del cuartel a la plaza mayor por su circunferencia, atada a la cola de un caballo con una soga de esparto al cuello…”, comienza diciendo la resolución que leyó el oidor Francisco Tadeo Diez de Medina en la queDurante el siglo XVIII fueron muchas las rebeliones, en los territorios que hoy constituyen Bolivia y Perú. Una de las importantes ocurrió en 1781 y la protagonizaron Sisa y su esposo, Túpac Katari, también llamado Julián Apaza."… una coroza (cucurucho que se ponía por afrenta en la cabeza de los reos) de cuero y plumas y una aspa afianzada sobre un bastón de palo, en la mano…”La revuelta tuvo lugar en el Altiplano. La Paz, rodeada por montañas, facilitó el cerco que tendieron los sublevados. En la parte oeste, en el Alto,. En la parte este, de Bartolina.“… y a voz del pregonero que publique sus delitos sea conducida a la horca y se ponga pendiente de ella, hasta que naturalmente muera…”Sisa, que tenía poco más de 30 años, asumió el liderazgo político del alzamiento junto a su compañero. Y también el militar., que lucharon a la par por mejores condiciones de vida y la restauración de sus derechos y territorios.“… y después se claven su cabeza y manos en picotas con el rótulo correspondiente, y se fijen para el público escarmiento en los lugares de Cruz Pata, Alto de San Pedro y Pampajasi, donde estaba acampada y presidía sus juntas sediciosas…”Después de resistir cien días de asedio, el ejército realista recibió refuerzos. La rebelión fue sofocada. Túpac Katari y Bartolina Sisa, capturados y ejecutados. Interrogada sobre el levantamiento, ella no anduvo con vueltas: "". Aún torturada, no dio información sobre mestizos, vecinos y curas que la apoyaron.“… y, de hecho sucesivamente, después de días, se conduzca la cabeza a los pueblos de Ayo Ayo y Sapaaqui, de su domicilio y origen, en la provincia de Sicasica, con la orden de que se queme después de tiempo y se arrojen sus cenizas al aire donde estime convenir".El 14 de noviembre de 1781 Sisa. Según la leyenda aymara, antes de morir, Túpac Katari dijo: "Hoy muero, pero volveré y seré millones".2. Ella, como su compañero, siguen volviendo.El rostro de Bartolina se funde con el de Verónica Mollericona Capajeño en el comedor “Mujeres Creando”. Es que esta, nacida en Escoma, La Paz,, que tiene a Sisa como un legado que se actualiza en cada necesidad del presente.“Al principio; vestirme de otra manera para ser aceptada en una sociedad que discrimina, donde a veces no podés ser vos misma, resignando incluso la lengua materna o la vestimenta para tener un futuro”, relata a Télam.Y enseguida agrega: “Pero una tiene la seguridad de lo que es, de lo sustancial, de lo que llevamos dentro. Cuando sabés de dónde venís, tenés una seguridad diferente. Por ejemplo,. Tienen mucho significado. Cuando damos la palabra ya alcanza”.Verónica se prepara para celebrar junto a sus compañeras el Día de la Mujer Indígena. “Estoy muy agradecida con la Argentina, por los derechos conquistados, como el derecho a la salud y a la educación, que si bien no están del todo, aquí por lo menos existen”.Por eso, por lo que hay y por lo que falta, reivindica su condición. “Yo apoyo a los migrantes porque hemos sufrido mucha violencia y discriminación. Hay una doble discriminación, por ser colla y por ser mujer. Esto se ve en el trabajo, al que muchas veces”.Junto a otras mujeres originarias Verónica creó en 2014 el comedor como punto de encuentro y de memoria, como modo de organización y de acción ante la afrenta que suele ser la realidad.Sostenido por la propia comunidad y sin dinero del gobierno de la Ciudad, que se limita a entregar algunos alimentos, “Mujeres Creando Bartolina Sisa”“Hacemos tejidos, rifas y distintas actividades para generar recursos, para que los chicos puedan llevar a su casa una vianda con los alimentos que preparamos en el comedor”, relata la referente indígena, quien contabiliza 84 familias participando de la iniciativa.“Más allá de la comida –agrega- para nosotras es muy importante capacitar a las compañeras. Sufrimos violencia laboral y también familiar, por lo que es necesario”.En el comedor se puede acceder a cursos de computación y a apoyo escolar, pero también a clases de quechua y aymará, “para no olvidar nuestra lengua madre”. Además, compartir las celebraciones que hacen a la identidad originaria.“El 1° de agosto honramos,, y el 5 de septiembre, a la mujer originaria; son fechas muy importantes para nosotras gracias a las luchas llevadas adelante por mujeres como Bartolina Sisa”, detalla Verónica.Y subraya: “A nosotras nadie nos ha regalado nada. Es muy importante reconocernos como originarias. Como está sucediendo en Jujuy, por ejemplo. Porque antes como ahora no somos reconocidas como pueblo, negándonos el lugar que nos merecemos”.“Nosotros no somos de ahora, somos de siempre”, dice Verónica, el rostro tallado por el sol. “Con más de 500 años de resistencia, como dicen mis compañeras,”.Y desde la resistencia recupera a Bartolina. “Luchamos por tener la iniciativa. Muchas veces se nos menosprecia, por ser mujeres, porque creen que no tenemos capacidad. Pero vemos que cada día más las mujeres originarias toman la iniciativa, reclaman por sus derechos. Nos han hecho creer que somos inferiores, que por ser mujeres no tendríamos que manifestar nuestro enojo, que solo estamos para tener hijos y atender la casa”.Una muerte cruel por luchar contra el Imperio. Una mujer feroz (y aymara) que se transformó en un símbolo de los derechos de sus pares. Una bandera que se alza“Sueño con un ser humano que sea, ante todo, humano. La igualdad social es muy importante para nosotras. Si la gente se diera cuenta del daño que hace discriminando, creo que reaccionaría. Es muy importante que podamos vernos de igual a igual, que nadie se ponga por encima de otro”, dice.Entonces Verónica es el viento del Altiplano, las montañas que rodean La Paz, la rebelión de Bartolina;. El pueblo ayamara que por un momento tiene nombre de mujer.