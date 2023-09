Nocturno a mi barro

Foto: Gentileza Ariel Prat.



Pinta Troilo "Pichuco" en el hilo musical de mi lista y me encadeno sin obligación algorítmica a su verba que esgrime desde el fueye manos como patio, como una caricia sanadora en el alma, mano derecha a la pera del corazón...lo reinterpreto aludiendo y con perdón..."Para estar cerca de mi corazón...alguien dijo una vez que yo me fuí de mi barrio, pero cuando? si yo siempre estoy llegando..." y me quedo allí, acompaña el gordo afinando al recuerdo:AquellasA veces mi viejo, nos sacaba a dar una vuelta caminando y otras en bicicletas tomadas prestadas de casa de mis tíos, porque ellos sí tenían vacaciones de verdad, las de playas o sierras, no como las de nosotros que eran un quedarse en casa o irnos semanas enteras a casa de mi abuela en Villa Urquiza. Mis primos tenían esa fortuna que en cierto modo envidiábamos en vacaciones. Entonces nos tocaba cuidarles la casa, el perro y de paso disfrutábamos de sus bicis.Calles de tierra, ni siquiera el "mejorado", zanjas peligrosas, ladridos de perros que a veces nos perseguían y el croar latente de las ranas, atropellando sin querer a veces a alguna de ellas, (o eran sapos que no distinguíamos ni a palos). Algunas casitas a modo rancho ya asomaban en ese barrio llamado Infíco, porai nomás seguíamos a mi viejo sin protestar. No nos perdíamos gran cosa en casa a esas horas la verdad; sin tele y no existían los fantásticos celulares, así que no había excusa para no salir a las travesías nocturnas con mi viejo delante a lo Quijote.Alguna noche de esas se nos prendió algún pibito de la zona y la caravana se nutrió batiente de ansiedad gozosa. Mi viejo cantaba cambiando la letra a las canciones y nos reíamos a coro. Así bajo las estrellas del conurbano profundo, a veces relojeando relámpagos de tormentas inminentes o gritando desesperados el nombre del perro de mis tíos que se perdía y volvía intermitentemente de peleas o bravatas con otros de su especie, con terror al desastre animal, pero siempre triunfante regresaba a nosotros; embarrado hasta las orejas y la lengua afuera espumante de placer; así surcábamos esos campos que se empezaban a lotear, llegando como límite hasta el cementerio que estaba ya en los pagos de San Miguel.La ventaja obtenida de esas rondas en aquellos tres o cuatro veranos; era volver trayendo encima más calor del que sofocaba en nuestra casita sin aire ni ventilador; se regresaba con más temperatura corporal y así disfrutábamos de cierta frescura defendida con mosquitero a puerta y ventanas abiertas.Escribo ésto comparando sin pretender de antemano con lo que es todo hoy día en mi vida familiar, en la que a mi hija no la podría convencer de acompañarme seguramente a una travesía de corte como la que viví con mi viejo y dudo, seré sincero: en que yo la emprendiera; rodeado de un aire acondicionado, una tele con pack de fútbol prendida sin sonido por las dudas y comodamente instalado sobre este teclado, escribiendo en wordpad con sensación de cierta alarma, con una sospecha inquieta del recuerdo que Vera llevará de su padre en unos años, en que si la aventura de vivir que nos acompaña desde hace unos años hasta hoy, será motivo de luz musicada sentimentalmente entrañable o una oscuridad más silenciosa, quizá piadosa de expiación en su memoria, cabalgando sobre el tiempo que arrastra todas las verdades en su trote de valija, mochila y deseo esencial.Mi viejo, ante preguntas sin respuestas, solía levantar el mentón y te soltaba de coté un:. Pichuco dice también, que se toca el tango con un tambor en el cuore. Y yo canto como escribo al compás de ese tam tam que suena como copa en esta noche...Besos de esquina y abrazos de cancha.