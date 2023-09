Invertirán US$45 millones en mejoras para el ferrocarril Urquiza Cargas

Se trata del primer financiamiento internacional que se alcanza para la línea Urquiza / Foto: Ministerio de Transporte.

🚂🇦🇷 En el DÍA DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS...



¿Sabés por qué son importantes para el desarrollo del país?



Te lo contamos en este video 👇#EsPorAcá pic.twitter.com/PcgQlwt3qK — Trenes Argentinos Cargas (@TACargas) August 30, 2023

Giuliano destacó que "el tren reduce enormemente los costos logísticos y hace más eficiente el intercambio de la carga" / Foto: Ministerio de Transporte.

🚂🇦🇷 LOS FERROCARRILES NACIONALES SIGUEN CRECIENDO



¿Sabías que entre enero y julio de 2019 se transportaron 2.700.000 toneladas y en lo que va del 2023 ya llevamos más de 4.000.000 por tercer año consecutivo?#NúmerosQueHablan pic.twitter.com/bn5gB6e5y0 — Trenes Argentinos Cargas (@TACargas) August 7, 2023

Foto: Ministerio de Transporte.

El Gobierno nacional invertirá US$ 45 millones en mejoras en la línea del ferrocarril Urquiza Cargas, que atraviesa la Mesopotamia, y se conecta con Brasil y Paraguay, anunció el Ministerio de Transporte de la Nación.La inversión se concretará a partir deLa línea de cargas Urquiza es clave para el comercio nacional y regional, ya queatravesando Entre Ríos, Corrientes y Misiones, y entre las obras a realizar se prevé la rehabilitación de un cruce ferroviario que conecta con Brasil y laCon el objetivo de aumentar el flujo comercial mediante el transporte ferroviario, brindando un servicio cada vez más seguro y confiable desde el punto de vista operacional, Trenes Argentinos Cargas (TAC) invertirá 44.465.546 de dólares, de los cuales 29.800.290 serán aportes no reembolsables de FOCEM (), mientras que el resto será otorgado con fondos del Estado Nacional y la Empresa.Se trata del, según se informó."Esta inversión es parte de uncon el que ya recuperamos más de 3.000 kilómetros de vías y reactivamos 20 ramales ferroviarios y con el que, ahora, vamos a conectarnos por tren con nuestro principal socio comercial en la región: Brasil", señaló el ministro de Transporte,Agregó que se hace eso porque ", y destacó: "Esta inversión que estamos haciendo en el Urquiza es un paso histórico para conectar a las economías regionales argentinas entre sí y con las brasileras para seguir potenciando nuestro desarrollo"."Este mismo tren ya reconectó, hace un año, a nuestro país con Paraguay y permitió rehabilitar el comercio internacional a través de esa frontera. También reactivó el movimiento de pasta de celulosa y cemento, más que duplicando el movimiento de la carga. Cuando estemos vinculados con Brasil, vamos a poder darle impulso a nuestra industria, sobre todo a las economías regionales de", añadió.La obra, que abarca la mejora de 210 kilómetros de vías y la reparación integral de dos puentes en un plazo de obra estimado en 36 meses, se enmarca dentro del Plan de Modernización de Transporte que impulsa el Ministerio de Transporte de la Nación en todo el país. Entre las obras que se realizarán, se destaca la, permitiendo la reactivación de la vinculación ferroviaria entre Argentina y Brasil.Como principales indicadores de los beneficios del proyecto, se encuentran la mejora de infraestructura, que reduce los costos logísticos y disminuye la probabilidad de descarrilamientos; y el aumento de velocidad en las operaciones, potenciando la circulación del material rodante dentro de la red.Para, presidente de Trenes Argentinos Cargas (TAC), esta inversión "implica dar un paso más en lo que nos hemos propuesto al momento de asumir: apostar al desarrollo ferroviario para cada vez llegar más a nuestras economías regionales permitiéndoles acceder a una tarifa competitiva".mientras que en 2019 se transportaban 20.000 toneladas promedio mensuales en este ramal ferroviario, actualmente su volumen es de 45.000 toneladas promedio mensuales.Otro hito fundamental se produjo en el 2020 cuando el ministerio de Transporte de la Nación, permitiendo sumar clientes con nuevos tráficos como el de cemento y de pasta celulósica.áridos, productos agrícolas, raleo, cemento, pasta de celulosa, entre otras.En julio de este año, el canciller Santiago Cafiero priorizó como política pública el desarrollo de la línea Urquiza, cuya traza conecta la Argentina con otros países de la región, y en la reunión del(CMC) del Mercosur, junto con los demás funcionarios presentes adoptaron la Decisión CMC N°04/23 por la cual se aprobó el financiamiento de US$ 45 millones para llevar adelante el proyecto.Esta medida se completa con dos logros de la gestión y que están relacionados al flujo internacional: en septiembre de 2022 el tren de cargas volvió a cruzar a Paraguay dando inicio al transporte decon destino al puerto bonaerense de Zárate; y en marzo de este año, se empezó a explorar la posibilidad de habilitar nuevamente el cruce internacional a Brasil por Paso de los Libres-Uruguayana.