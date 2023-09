Para Secco, en la causa del intento de asesinato de Cristina "hay un encubrimiento que da asco"

El intendente de Ensenada, Mario Secco, aseguró este viernes, a un año del intento de magnicidio cometido contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que existe en la causa que investiga el ataque "un encubrimiento que da asco"., señaló Secco en declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM 530.Secco consideró que, si fueron por "la dirigente más importante del país", los instigadores de este hecho "tienen un grado de impunidad muy grande".Es para una película la forma en la cual encubrieron todo y cómo la Justicia hizo le aguante para que no salten los autores materiales y no queden pegados los amigos de (Patricia) Bullrich y de (el expresidente Mauricio) Macri", remarcó Secco.Al recordar el día del atentado, el intendente contó que "estaba mirando por televisión y no podía creer, no me daba la cabeza para pensar que podían haber hecho algo así"."Después de esos minutos, cuando superamos el shock. Empezamos a llamarnos con los compañeros y armamos al otro día una movilización que fue cómo un 17 de octubre", afirmó al referirse a la movilización que el 2 de septiembre repudió el intento de magnicidio con la Vicepresidenta en el centro de la ciudad de Buenos Aires.