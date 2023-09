Kicillof pidió "solidaridad" con Cristina: "Todas y todos debemos exigir justicia"

Foto: Eva Cabrera.

Se cumple un año de uno de los hechos de violencia política más graves desde el retorno a la democracia: el atentado a la vicepresidenta y nuestra compañera @CFKArgentina.



Un año de impunidad con un partido judicial que se ha dedicado a encubrir y no investigar este hecho,… pic.twitter.com/1qNHtIQdMa — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 1, 2023

El, se refirió al intento de magnicidio cometido hace un año contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dijo que "no sólo es un día de memoria y solidaridad" sino en el quepor ese ataque."Se cumple un año de: el atentado a la Vicepresidenta y nuestra compañera Cristina", posteó el mandatario en sus redes sociales.Analizó que se trata de "un año de impunidad con un partido judicial que se ha dedicado a encubrir y no investigar este hecho, cuando sobran indicios y elementos para comprender cuál fue el mecanismo detrás de este acto"."Queremos una Argentina donde la justicia funcione para todos y todas y donde no se sigan promoviendo y fomentando los discursos de odio y de violencia", remarcó el mandatario bonaerense, al tiempo que reafirmó que "no fue un atentado a una persona, fue un atentado contra toda la democracia"."No es solo un día de memoria y solidaridad con la compañera Cristina. Es un día donde todos y todas debemos exigir JUSTICIA", aseveró el mandatario provincial en su mensaje.