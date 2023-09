Para Tailhade, el atentado contra Cristina demuestra que “la democracia está retrocediendo”

“Todo el sistema conspiró para el atentado y, luego, para la impunidad del caso", consideró el legislador nacional.

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade, consideró este viernes que la falta de avances en la investigación del atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner demuestra que "la democracia está retrocediendo", al referirse al primer aniversario del intento de magnicidio contra la exmandataria.En declaraciones a radio Provincia, dijo sentir “una frustración enorme” por la actuación de la Justicia y de la política ante ese atentado., analizó.Sostuvo que"Tuvimos que hacer concesiones interminables para que dirigentes de la oposición se sentaran 10 minutos en la Cámara de Diputados para repudiar el hecho , y en el Senado directamente no pudieron sentarse en una sesión. Esto demuestra que el pacto democrático está roto”, remarcó el diputado.En ese marco, indicó que, el hombre que gatilló contra Cristina Fernández, y por ello “nunca nadie dio una mísera explicación, ni los peritos de la Policía Federal, ni la jueza (María Eugenia Capuchetti)”.“Se rompió la cadena de custodia, el celular de Sabag Montiel llegó abierto y reseteado a la PSA”, recordó, y puso de relieve que, a partir de ahí, “fueron innumerables las irregularidades”.Tailhade destacó queEn ese sentido, remarcó que “hay 30 coincidencias que indicaban que había que ir a la pista (Gerardo) Milman y (Patricia) Bullrich, y ni hablar cuando salió la pista de Caputo Hermanos, donde hubo una deliberada decisión de la justicia de no unificar las investigaciones”.También cuestionó al procurador general interino,, mientras que “el Consejo de la Magistratura ni siquiera levantó el teléfono para preguntarle a la jueza Capuchetti si precisaba algo”.El legislador diagnosticó que “todo el sistema conspiró para el atentado y, luego, para la impunidad del caso, lo cual es lo más grave y no hay posibilidades de revertir”.Finalmente, repudió la actitud de la candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien “nunca repudió el atentado con una especulación electoral porque ese sector siempre lucró con la muerte, las tragedias y las desgracias”.“Los dos principales candidatos presidenciales de la oposición (Bullrich y Javier Milei) nunca repudiaron el hecho ni lo condenaron, lo que demuestra que estamos en presencia de un riesgo máximo para el sistema”, sostuvo.