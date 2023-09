La autopsia reveló que la puñalada al ingeniero entró 7 centímetros y afectó el corazón

Velan en San Fernando los restos del hombre asesinado

Los restos de Mariano Barbieri, el ingeniero civil de 42 años asesinado de una puñalada en el tórax por un delincuente que le robó el teléfono celular cuando caminaba por el parque Tres de Febrero, en el barrio porteño de Palermo, comenzarán a ser velados en la tarde del viernes en una sala funeraria del partido bonaerense de San Fernando.



El velatorio se realizará en la cochería Casa Lestrade, situada en 3 de Febrero 737, de San Fernando, del que participarán familiares, allegados y amigos.



En la noche del jueves, un hermano de la víctima, Fernando, dijo que no puede creer lo sucedido y manifestó su "tristeza inmensa".



"No puedo creer, es una tristeza inmensa, había sido papá hace poco, poquito menos de dos meses, me había elegido para padrino, estamos sin palabras, no puedo creer lo que pasó", expresó Fernando en declaraciones a Telenoche.



"Él se estaba quedando unos días en la casa de un amigo a vivir ahí por cuestiones de trabajo o, a veces, por cercanía a sus cosas diarias. Nos enteramos a la madrugada, llamar a cada familiar para avisar fue terrible", agregó.



Fernando describió a su hermano como un "buenazo, una persona ejemplar, amado por todos, querido".



"Cada persona te va a hablar maravillas de él, nadie te va a hablar mal, no puedo creer lo que estamos travesando", concluyó.