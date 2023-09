Ralph Gracie, la leyenda viviente del jiu-jitsu, dio cátedra en la Argentina

Los 13 fundamentos de la Dieta Gracie

1. Nada de alcohol.

2. Separar las comidas entre sí en periodos de 5 horas y no comer entre ellas.

3. No consumir postres ni dulces, si tienes más hambre comes más comida.

4. Huir de la comida elaborada.

5. Toma agua, no consumas gaseosas.

6. No consumir drogas.

7. No comer carne de cerdo ni embutidos.

8. No mezclar hidratos de carbono en una misma comida.

9. No mezclar los alimentos ácidos.

10. Consumir mucha fruta fresca.

11. Solo beber agua entre las comidas.

12. Usar quesos frescos.

13. Levantarse de la mesa antes de quedar totalmente lleno.