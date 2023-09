"Un año de impunidad", el mensaje de dirigentes por el aniversario del ataque a Cristina

Sabag Montiel y Uliarte permanecen detenidos. Fotos: Leo Vaca

Se cumple un año del intento de asesinato a @CFKArgentina. Se cumple #UnAñoDeImpunidad



A las 20 horas mirá en vivo el documental “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”.https://t.co/2P0KxCm0tY — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) August 31, 2023

A #UnAñoDeImpunidad seguimos reclamando justicia y garantías de seguridad para @CFKArgentina La violencia política y la arbitrariedad judicial atentan contra ella, y contra gran parte del pueblo argentino al proscribirla, restringiendo el derecho democrático de tenerla como… — AK (@aliciakirchner) September 1, 2023

A un año del intento de magnicidio de nuestra vicepresidenta @CFKArgentina seguimos pidiendo que la justicia profundice la investigación hasta las últimas consecuencias #UnAñoDeImpunidad — Jaime Perczyk (@jaimeperczyk) September 1, 2023

A un año del intento de magnicidio, seguimos exigiendo el total esclarecimiento del ataque a la Vicepresidenta y líder de nuestro movimiento @CFKArgentina 👇#UnAñoDeImpunidad pic.twitter.com/QY5nC7mYOA — Florencia Carignano (@florcarignanook) August 31, 2023

Funcionarios, legisladores y dirigentes políticos advirtieron que se cumple "un año de impunidad" al recordar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de setiembre del año pasado frente al domicilio de la expresidenta funcionaria, en el barrio porteño de Recoleta, y exigieron a la justicia "el total esclarecimiento del ataque"."Se cumple un año del intento de asesinato a @CFKArgentina. Se cumple #UnAñoDeImpunidad", publicó en su cuenta de Twitter el ministro del Interior, Eduardo ´Wado´ de Pedro, y posteó el documental difundido anoche por la agrupación La Cámpora, con el título "La bala que no salió y el fallo que sí saldrá", que recuerda un titular del diario Clarín.En tanto, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, manifestó: "Ese primero de septiembre, una bala que no salió nos hirió a todos y a todas". Esos ataques, sustentados en la naturalización del odio y la deshumanización del adversario político que ciertos sectores decidieron utilizar como instrumentos de poder en el marco de la disputa política, encontraron en el intento de magnicidio su expresión más cabal", definió Moreau.En el marco de la campaña electoral, Moreau indicó: "Nadie gana ´terminando´ con nadie, nadie gana ´dinamitando´ ni ´destruyendo´; el corazón mismo de la democracia es el respeto irrestricto por la pluralidad".Por su parte, Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz y cuñada de Cristina Fernández, escribió: “A #UnAñoDeImpunidad seguimos reclamando justicia y garantías de seguridad. La violencia política y la arbitrariedad judicial atentan contra ella (Cristina Kirchner), y contra gran parte del pueblo argentino al proscribirla, restringiendo el derecho democrático de tenerla como representante”.El ministro de Educación, Jaime Perczyk, escribió que en este aniversario “seguimos pidiendo que la justicia profundice la investigación hasta las últimas consecuencias” mientras que la titular del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, consideró que “no fue un hecho aislado, fue parte de una violencia política creciente hacia las mujeres con voz pública y participación política. Fue un atentado a la democracia”, apuntó.Asimismo, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, reclamó que “se esclarezca el ataque a nuestra Vicepresidenta” al mismo tiempo que el senador porteño Mariano Recalde resaltó que “la misma Justicia que la proscribió, encubre a los que idearon y financiaron el ataque”.En tanto, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, afirmó que hace un año se "sufrió uno de los hechos más violentos que vivimos en la historia de la Argentina en democracia" y agregó: "Ante el intento de magnicidio, exigimos que la justicia investigue a fondo los hechos y que los responsables intelectuales y materiales sean juzgados y cumplan su condena"."No vamos a olvidar nunca el intento de asesinato a nuestra querida compañera porque nos marcó para siempre. Nosotros construimos con amor, el mismo amor que compartimos con el pueblo hacia Cristina. NUNCA MÁS violencia política", concluyó Tolosa Paz.Por su parte, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, exigió "el total esclarecimiento del ataque a la Vicepresidenta y líder de nuestro movimiento" y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, también se sumó a la etiqueta en redes "#unañodeimpunidad".Para la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, "el acto de violencia política más grave desde la vuelta de la democracia, que todavía sigue impune" y pidió: "Que todas y todos los responsables del atentado sean juzgados".En tanto, la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio, analizó: "Tres veces elegimos, la enorme mayoría de los argentinos, a esta mujer para que conduzca los destinos de la patria. Intentaron matarla hace un año y la jueza no quiere que la víctima ni el país, sepamos qué pasó", y convocó a movilizarse a las 16 a Tribunales.El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, consideró que "se sostiene la impunidad del gravísimo hecho que trastocó nuestra democracia" y agregó: "El atentado no sólo fue contra Cristina, fue contra el peronismo y el campo nacional y popular en su conjunto. No volvamos al pasado".