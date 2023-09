Cómo tomaron las provincias la propuesta de Massa de pagar un bono

Recomposición Salarial 2023 VER VIDEO

Gerardo Zamora fijó una recomposición salarial de emergencia de mil y un bono de 0 mil.

El incremento de salarios no remunerativo de 60 mil pesos anunciado días atrás por el ministro de Economía, Sergio Massa, para trabajadores estatales y del sector privado será aplicado bajo acuerdos paritarios ya alcanzados en varios distritos y en otros estará atado a las negociaciones en curso, mientras que 6 provincias adoptarán en tiempo y forma lo dispuesto por la Nación y hasta ahora sólo Santa Fe, Jujuy, Salta y CABA anunciaron su negativa a adherir a la medida.El domingo último,paraque perciban un, pero advirtió que esos incrementos son "a ca, con el objetivo de reforzar el poder de compra de los salarios de los trabajadores".Aunque la propuesta es a nivel nacional,con el objetivo de contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios frente al proceso inflacionario.Con la decisión del gobernador de Santiago del Estero,de fijar una recomposición salarial de emergencia de $55 mil y un bono de $400 mil, en cuatro cuotas, la provincia lidera el ranking entre los distritos que establecieron mejoras en los haberes.En este caso, los bonos mensuales serán remunerativos y no bonificables, es decir con los aportes jubilatorios y en blanco, con el sueldo de septiembre, e impactará en todos los empleados, incluso contratados, planta permanente y docentes con hasta dos cargos (a quienes les corresponderá cobrar dos veces).En la medida están incluidos los 15.894 empleados municipales de toda la provincia, con aporte provincial –no reintegrable- a las comunas.La provincia con mayor número de trabajadores, respaldó lo anunciado por Massa, pero circunscribió el pago del bono al encuadre paritario, que según el"funciona muy bien" y tiene previsto para septiembre un aumento del 15% en los salarios.Kicillof ratificó que los trabajadores tienen la garantía de su Gobierno en cuanto a que "los sueldos no pierdan con la inflación".En Catamarca, elanunció que la próxima semana analizará en una mesa de diálogo con los gremios estatales la viabilidad del pago, pero resaltó que la provincia ya está pagando un bono de $40 mil y los salarios de los trabajadores están en "recuperación" frente al índice inflacionario.Algo similar sucede en Tucumán, donde el mandatariogarantizó que "se recompondrá el salario estatal en la medida de las posibilidades” de la provincia y que el 6 de septiembre continuará la ronda de conversaciones con los representantes sindicales, con el fin de llegar a un acuerdo.De igual manera, Corrientes -a través de sumanifestó que analizará en los próximos días "su propia política salarial" y además en septiembre se harán "correcciones" al aumento de haberes ya acordado con los trabajadores estatales.Este miércoles, el presidente Alberto Fernández pidió a los empresarios que "no se quejen" por el pago de la suma fija y dijo que le llama "la atención que Catamarca y la Rioja puedan (pagarla) y la Ciudad más opulenta (por Buenos Aires) tenga dificultades para hacer eso"."A los empresarios que se llenaron de plata los dos últimos años en los que Argentina creció 16% y en la pandemia, llegó la hora de distribuir. Que no se quejen, que alguna vez piensen en la comunidad en la que viven y dejen de pensar en sus bolsillos. Lo que estamos haciendo es un poco de justicia", dijo el jefe de Estado en un acto en Catamarca.Señaló que le llama "la atención que Catamarca y la Rioja, puedan (pagarla), y la Ciudad (de Buenos Aires), más opulenta, tenga dificultades para hacer eso".Este martes, elinformó que no pagará el bono de $60 mil pesos y argumentó que mantiene una paritaria con los gremios estatales que "viene acompañando el ritmo de la inflación".Por el contrario, elconfirmó que se sumará a la propuesta de Massa y agregó que otorgará los $60 mil a los trabajadores públicos "en un solo pago"."Vamos a pagar el bono. Nosotros ya lo veníamos pensando anteriormente a raíz de la devaluación y lo que ha producido en el salario de la gente”, dijo Suarez.La provincia hará efectivo este jueves el pago de haberes a todos los trabajadores estatales con el nuevo tramo de un aumento del 10% y, según el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá, con este incremento se alcanzó un 55% total desde marzo hasta agosto.Si bien todavía las autoridades no se pronunciaron sobre el bono, la provincia realizará a partir de ahora una revisión mes a mes "para que los salarios superen la inflación".Ambas provincias también adhirieron a la propuesta de la Nación. Serán unos 38 mil trabajadores y jubilados chubutenses que resultarán beneficiados con el bono. Los, en tanto, se reunirán la semana próxima con lapara avanzar en las paritarias y negociar cómo se inscribe el bono en los términos de aumentos que demandan.Elanunció que “no prevé otorgar sumas fijas" porque “la totalidad de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial están bajo convenios colectivos y ya se acordó en paritarias con todos los gremios”.si bien no se expidió oficialmente sobre la suma fija, no tiene previsto adherir a la medida, de acuerdo con lo expresado por fuentes de la Gobernación, que argumentaron que “ya hay un acuerdo salarial paritario con el sector”, previsto para agosto y septiembre.Explicaron que los trabajadores públicos tendrán un aumento del 20% en agosto y otro del 7% en septiembre y que ambos son remunerativos, con alcance para todo el escalafón y sin topes de ingresos, además de que continuarán las negociaciones paritarias con los docentes para que los aumentos se referencien con el índice de inflación.El Gobierno de Misiones -a través de su ministro de Hacienda- salió a aclarar que "no hay una negativa a pagar" esa suma fija, pero aclaró que tiene acuerdos paritarios cerrados que garantizan "aumentos luego de la devaluación" y adelantó que la semana próxima se reunirá con los gremios "para ver cómo se aplican esos incrementos".Las tres provicnias descartaron adherir al pago de los $60 mil, sin embargo sólo la provincia norteña argumentó "no contar con los recursos para hacer frente" a esa medida.El gobernador entrerrianoelogió lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda, pero confirmó que mantendrá su acuerdo paritario, con el que los trabajadores -dijo- "hoy están 15 o 16% por encima de la inflación", luego del aumento del 5% establecido la semana pasada.En, el aumento acumulado en lo que va del 2023 será del 76% (hasta septiembre) y Bordet llamó a "seguir con paritarias abiertas" lo que resta del año.por su parte, tuvo a inicios de este mes un acuerdo salarial con el sector público que consta de un incremento escalonado del 51% hasta diciembre, divididos en un 25% en agosto, un 7% en septiembre y octubre, y otro 6% en noviembre y diciembre próximos.Elindicó que no se abonará la suma fija porque el distrito "tiene un acuerdo muy diferente al de otras provincias", con la implementación de la cláusula gatillo, que se activa en forma automática por el índice de precios.Es otra de las provincias que todavía no se pronunció al respecto de las medidas anunciadas por el Gobierno nacional. Este miércoles, eldijo a Télam que la provincia "está buscando los recursos" para poder hacer frente al pago.“Somos empáticos y entendemos la situación que se está viviendo, pero estamos en un momento complicado, en el que recién terminamos de pagar el aguinaldo y el segundo bono de $60 mil, en dos cuotas, entre julio y agosto, que se suma a otro por el mismo monto pagado a principio de año”, detalló.,la provincia en etapa de transición de Gobierno, todavía no se pronunció sobre la medida, aunque laya pagó este año dos bonos de $100 mil y $60 mil.Elanunció que no pagará la suma fija y argumentó que desde hace cuatro años en la provincia se aplica la "cláusula gatillo por encima del nivel de la inflación".Su par de San Juan,consideró "difícil" poder aplicar el bono, pero remarcó que el distrito recién finalizó un acuerdo paritario. "Hemos acordado lo que podíamos otorgar y los mecanismo de revisión para los próximos meses", expresó y consideró que "tensionar" las cuentas públicas debería ser decisión del próximo gobierno provincial.El lunes pasado, el, anunció el pago de una suma fija de 55 mil pesos y de un incremento del 5% en el sueldo básico para los trabajadores estatales y expresó su "acompañamiento" a las iniciativas de Massa.En Chaco, el, declaró que la provincia ya había tomado "decisiones previas a los anuncios" de la Nación, con el objetivo de "garantizar incrementos por encima de la inflación y el resguardo del poder adquisitivo de las y los trabajadores".Las autoridades de Formosa, en tanto, resolverán "en los próximos días" qué medidas adoptarán, tras analizar la "recaudación fiscal" y "cómo está posicionado" el distrito en materia financiera.Tierra del Fuego, en tanto, mantiene sus acuerdos paritarios, que se traduce en un aumento al básico en dos tramos: 8,5% en julio y 7,5% en agosto, y una suma fija no remunerativa de 25 mil pesos para quienes cobran hasta 350 mil (incluidos los jubilados) y un incremento del 100% de las asignaciones familiares.