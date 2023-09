La Gaucha Rubia que recibió un caballo de Evita y otras historias de aventureras

Ana Becker, la Gaucha Rubia que cabalgó América de sur a norte. (Prensa)

Nellie Bly

Annie Londonderry

Anne Bonny y Mary Read

Jeanne Baret

Lady Mary Wortley Montagu

Isabel Zendal

Isabel de Godin

Flora Tristán

Ada Elflein

Ana Becker

En, la abogada, periodista y escritorarescata las historias de once mujeres aventureras, exploradoras y piratas que recorrieron los mares, la selva, la meseta y el mundo entero entre el 1716 y 1954. Estas son, una por una (fotos: gentileza Editorial El Ateneo).Periodista que rompió el récord de ficción de Julio Verne y dio la vuelta al mundo en menos de 80 días entre 1889 y 1890. Es considerada pionera del periodismo “gonzo” o encubierto. No dudó en hacerse pasar por enferma mental para contar las duras condiciones en que se internaba a las pacientes.Ama de casa que dejó su hogar y a su familia en Boston y dio la vuelta al mundo en bicicleta entre 1894 y 1895.Se vistieron de hombre para surcar los mares del Caribe en un barco pirata en busca de aventuras entre 1718 y 1720.Recorrió el mundo recolectando especies vegetales, junto a su esposo botánico, en la expedición de Louis Antoine de Bougainville entre 1767 y 1776. Fue la descubridora de una flor americana: la Santa Rita, cuyo nombre científico recuerda al hombre que comandaba los trabajos: “buganvilia”. En 2012 la ciencia saldó su deuda con Jeanne poniéndole su apellido a una flor.Aristócrata que visitó Estambul, junto a su esposo diplomático entre 1716 y 1718. Allí igresó a un harén y conoció la inoculación de virus como método de inmunización, una práctica que llevó a Inglaterra, mucho antes que Jenner lo soñase.Enfermera gallega que participó de una expedición filantrópica para llevar la vacuna de la viruela a América. Las dosis no se transportaron refrigeradas sino a partir de su inoculación en niños huérfanos que no habían padecido la enfermedad y desarrollaron los anticuerpos durante la travesía que se realizó entre 1802 y 1807.Entre 1769 y 1773 recorrió la Amazonia para reencontrarse con su esposo después de 20 años de estar separados por la burocracia colonial.En 1833 partió de Francia y llegó a Lima para reclamar la herencia de su padre a una encumbrada familia peruana.Fue pionera de los viajes de mujeres en Argentina entre 1913 y 1919. Narró cada una de sus travesías.Entre 1950 y 1954 recorrió América a caballo y llegó desde la Argentina hasta Canadá ayudada por los gobernantes de los países que transitaba. Cuando uno de sus animales murió, Eva Perón le mandó un reemplazo.