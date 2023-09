De la Sota frenó la reforma de la lucha contra el narcotráfico

El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, envió una nota a la vicegobernador, Alicia Prego, en la que solicita se postergue hasta después de las elecciones del 27 de octubre, el tratamiento en la Legislatura unicameral del proyecto de ley para la designación del nuevo jefe de lucha contra el narcotráfico que podría recaer en un civil.



Según se indicó desde la legislatura provincial, De la Sota pidió a Pregno, postergar para después de las elecciones del 27 de octubre la designación del nuevo jefe de Drogas Peligrosas de la policía provincial, cuyo tratamiento debía comenzar hoy.



La iniciativa había sido enviada a la Unicameral por De la Sota el pasado viernes, tras la detención del jefe del área antidrogas, comisario mayor Rafael Sosa y otros miembros de esa dependencia por su presunta connivencia con narcotraficantes.



Al respecto, la titular del bloque de legisladores del Frente Cívico, Liliana Montero, señaló que "sorprende esta decisión tan abrupta, pero no sorprende la cadena de desaciertos que va teniendo el oficialismo, tanto desde el punto de vista del ejecutivo como del legislativo".



Indicó que desde el delasotismo "sólo dijeron que se supendían las reuniónes de comisiones donde se iba a tratar" el proyecto.

Hasta el momento Sosa continúa como jefe de Lucha contra el Narcotráfico, aunque está detenido y bajo licencia por el escándalo en las investigaciones del área.



En este marco, los seis bloques minoritarios que integran la oposición en la legislatura anticiparon ayer que no acompañarán el proyecto de ley enviado por De la Sota, que modifica el mecanismo de designación del director de Lucha contra el Narcotráfico, si no se le incorporan cambios sustanciales.



Desde la oposición se calificó de "maquillaje" e "insuficientes" las medidas tomadas por De la Sota para enfrentar la crisis producida por el escándalo de los "narcopolicías", que derivó en las renuncias del ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y del jefe de policía, Ramón Frías.



Consideraron que la iniciativa del gobierno, que propone designar al próximo jefe del área Drogas de la policía provincial con un acuerdo legislativo, es "errónea" jurídica y operativamente.









Patricia Bullrich Juntos por el Cambio "Es pensar que los argentinos estamos muy dolidos. Y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en la que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad... estén todos bajo una filosofía muy interesante." Myriam Bregman Frente de izquierda y de Trabajadores - Unidad "El cogobierno del FMI no es una frase, cada tres meses va a revisar el acuerdo" Juan Schiaretti Hacemos por Nuestro País "Si Argentina logra unificar un programa de gobierno, y hacemos una coalición que supere la grieta, el país puede empezar a resolver sus problemas a partir del próximo gobierno. Si gana un polo de la grieta, continúa el empate de debilidad." Javier Milei La Libertad Avanza "Vamos a dar un cambio de 540 grados."" Sergio Massa Unión por la Patria "Venimos a defender la identidad de nuestra patria, frente a aquellos que plantean que somos un país de mierda"