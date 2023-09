Movilizaciones y actos a un año del atentado contra Cristina

Organizaciones sociales, sindicales, feministas y de adultos mayores adherentes a Unión por la Patria (UxP) se movilizarán este viernes en reclamo de "justicia", contra la "impunidad" y para exigir castigo a los responsables, porque "con violencia política no hay democracia",Larealizará una "Misa por la Paz, Patria y Democracia" a las 17 en la Parroquia San Martin de Porres de Moreno, publicó en Twitter el ministro de Desarrollo bonaerense,, referente de los, dijo a Télam que a un año del intento de magnicidio "seguimos movilizados, con la consigna 'Justicia x Cristina', y este viernes. Para nosotros, sin justicia no hay ni habrá democracia".Las agrupaciones de jubilados convocan a concentrarse a las 15 en Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, en uno de los ingresos al Congreso.La diputada nacional oficialistadijo a esta agencia que la, que nuclea a agrupaciones alineadas en el peronismo y autónomas, acordó movilizarse a las 16 frente al Palacio de Justicia con la consigna "Con violencia política no hay democracia. Feminismos con Cristina".Recordó que con el atentadoy exhortó a que la "violencia no sea el eje organizador de la sociedad" porque sin duda "estuvimos en peligro"."Creo que Cristina está en peligro desde el 2014, pero la sociedad estuvo en peligro el 1° de septiembre del año pasado", dijo, y advirtió: "Yo propuse ir al Senado para darle un abrazo a Cristina y decirle acá estamos, pero está bueno ir a Tribunales, a la Corte Suprema donde la injusticia reina", agregó.Añadió queporque "Cristina no es capitalina, sino del pueblo".La agrupaciónproyectó esta noche un documental sobre el fallido magnicidio denominado 'La bala que no salió y el fallo que sí saldrá", que remite al título de un editorial publicado por el diario Clarín en septiembre del año pasado.Rivadeneira dijo que "la causa judicial no avanza, dejaron pasar casi un año para peritar el celular del diputado de Juntos por el Cambio (Gerardo) Milman, después que se probó que en una fundación trucha de (Patricia) Bullrich le 'limpiaron' los teléfonos celulares a sus dos secretarias.", afirmó Rivadeneira..Además, "se probó que Milman, mientras estaba en el bar, sabía lo que le iba a pasar a Cristina" (Fernández de Kirchner), agregó, en referencia a sus supuestos dichos referidos a que cuando ocurriera el atentado él iba a estar lejos de la Capital Federal."La oposición política y los medios hegemónicos minimizaron el intento de magnicidio contra Cristina. Recordemos que Patricia Bullrich se negó a repudiar el hecho. Estás cuestiones y otras cuestiones conexas, son el principal motivo para que sigamos exigiendo el esclarecimiento", concluyó el jubilado.convocó por su parte desde las 16 frente al Anexo del Congreso, en Riobamba 25, con la idea de "realizar diferentes acciones junto a otras organizaciones para visibilizar la responsabilidad de Milman".Y señalaron en un comunicado: "No queremos el odio en nuestra patria. Exigimos Justicia y una verdadera investigación del atentado contra CFK".