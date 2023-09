El Enacom sostiene el compromiso del Estado con la licitación de la tecnología 5G

El Enacom indicó que "se reafirma el compromiso del Estado argentino de impulsar la incorporación de tecnología de 5G en el país".

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) ratificó este jueves ely consideró que las criticas al proceso emitidas por las tres grandes empresas del sector contiene información "no certera".En un extenso comunicado el Enacom indicó que "se reafirma el compromiso del Estado argentino de impulsar la incorporación de tecnología de 5G en el país y se aspira a poder contar con un sincero compromiso de las empresas licenciatarias".Dijo también que el comunicado emitido por las empresas Claro, Personal y Movistar".Asimismo remarcó que en la licitación de 5G "no tiene como únicos destinatarios a las tres empresas móviles firmantes del comunicado, sino a todo licenciatario de servicio TIC que posea más de 50 mil accesos y un patrimonio neto superior a los 10 mil millones de pesos".De hecho fuentes del Enacom habían indicado a Télam queEl comunicado también señaló las, mencionada como una subasta de espectro de referencia por las compañías privadas.En ese sentido precisó que en Argentina "se ofrece únicamente 5G y en Brasil se licitó 5G y 4G, con incentivos para llegar a coberturas en sitios sin conexión y con grandes obligaciones de despliegue garantizadas con pólizas ejecutables y quita de licencias".En Brasil se permitió además "la participación no solo de compañías TIC, sino también de grupos inversores" y entre las obligaciones de la licitación brasileña figuran desplegar cobertura de 4G en 7.430 localidades con un cronograma hasta el año 2025 en la banda de 700 Mhz, así como desplegar cobertura de 4G en otras 7.430 localidades con frecuencias de la banda de 2.300 Mhz; desplegar "la red troncal de fibra óptica en 530 sedes municipales".Además de "atender con despliegue de 5G a 5.570 sedes municipales en un cronograma escalonado hasta el año 2029" y "desplegar la cobertura del servicio de 5G en 1.700 localidades hasta el año 2030", entre otras obligaciones."El valor del espectro en el caso de Brasil resulta particular y no comparable con el resto de los países que licitaron bandas para el 5G", aseguró el Enacom para precisar que "el pliego de Brasil contenía obligaciones de despliegue e inversiones específicas que hicieron que el monto recaudado por el valor del MHz fuera menor".En otro orden, el Enacom señaló que en la licitación nacional "se establece el compromiso de las compañías de ofrecer a los clientes de bajos recursos, planes accesibles para garantizar la conectividad masiva con tecnología 5G, cuando la cobertura alcance una masividad mayor al 50% de los dispositivos móviles".También aseguró que l, dado que esta compañía de soluciones "brindará el servicio de acuerdo con el Plan Estratégico de Conectividad Federal del Estado Nacional"."Por su parte, las empresas privadas adjudicatarias brindarán el servicio sin restricciones en las actividades que pueden desplegar y conforme a sus propios planes comerciales". agregó.