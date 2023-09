Scaloni: "El éxito de la Selección Argentina estuvo en haber apostado a un biotipo de jugador"

Foto: Twitter @afa.

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni realizó una curiosa observación respecto del éxito que tiene hoy en día el representativo nacional, al señalar que el secreto estuvo"., le dijo Scaloni a AFA Studio."Porque lo que yo quiero es tener jugadores a los que no les queme la pelota, que sepan que el rival también juega y que en determinados momentos de los partidos les va a tocar sufrir. Y cuando eso pasa, lo que queda es atrincherarse y seguir, porque el partido continúa", apuntó.Pero aclaró inmediatamente que "varios jugadores de la anterior camada y algunos que están hoy en el grupo, ya estuvieron a punto de quedar en la historia anteriormente, porque jugaron tres finales seguidas (un Mundial y dos Copa América) y quedaron muy cerca"."Por eso sostengo que ellos también quedaron en la historia. Porque las cosas se hicieron bien previamente y siempre hubo jugadores buenos en la selección, pero también hace falta tener una cuota de suerte junto a una idea clara para llegar a la cima", destacó., aseguró.Y precisamente sobre ese punto se refirió a sus colaboradores, Walter Samuel, Roberto Ayala, Pablo Aimar y Matías Mana, los cuatro componentes más cercanos de su cuerpo técnico, y el preparador físico, Luis Martín."Acá somos todos tranquilos. Quizá el más ansioso es el profesor Martín, pero todos los demás tienen un perfil parecido. Y aunque en los partidos todo es más áspero, siempre tratamos de mantener el equilibrio, porque eso es lo que le debemos transmitir a los jugadores. El más parecido a mi es Aimar, porque somos los que menos dormimos. Somos cercanos. El otro día Samuel me pagó un peaje porque no tenía efectivo", contó.explicó.Y sobre el plantel en general advirtió que este "es un grupo competitivo. El nivel de este seleccionado está demasiado alto y yo, como futbolista, no podría haber estado convocado ni de cerca para formar parte de este equipo"."Ahora, en una semana arrancan las Eliminatorias contra Ecuador y lo que se viene es muy difícil, como son todos los inicios, peroy estén sanos", argumentó."Porque el Mundial ya pasó y lo que nos llevamos es la alegría de la gente, que para nosotros es lo máximo. Porque este equipo juega para la gente y todos quienes lo integran no son egoístas. Cuando vienen a la selección juegan por un amigo, la familia y por el país", resaltó.Y finalmente destacó que todo lo sembrado por la selección en Qatar dio sus frutos en el resto del mundo, porque le permitió recoger un cariño de gente de otros países como nunca antes.", reveló."Y en España, donde vivo (en Mallorca), me encontré con infinidad de gente que me dijo que hinchaba por Argentina. Está bueno usar el fútbol como herramienta para cambiar el chip que se tiene sobre el argentino", concluyó.Argentina vuelve a jugar oficialmente por los puntos rumbo a otro Mundial, el de 2026, el jueves 7 de septiembre frente a Ecuador en el estadio Más Monumental, el mismo lugar donde probablemente vuelva a hacerlo en los dos compromisos restantes como local de este año, ante Paraguay y Uruguay. Y allí estará Scaloni, a sus 45 años, sacudiéndose el éxito para que no le pese ir por nuevas conquistas.