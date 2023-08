El Presidente se reunió con el embajador de India en Casa Rosada, en la antesala del G20

Alberto Fernandez recibió al embajdor de la India, Dinesh Bhatia / Foto Presidencia.

Carrera de Bjhatia

El presidente Alberto Fernández se reunió este jueves con el embajador de la India en la Argentina, Dinesh Bhatia, para analizar la agenda de la Cumbre del G20, que se realizará en ese país asiático el 9 y 10 del mes próximo.El encuentro se realizó en el despacho presidencial de Casa Rosada, en una reunión a solas, informaron fuentes oficiales.Durante la cumbre del G20 de Nueva Delhi el mes que viene, el, pediráy elpara que ayuden mejor a los países en desarrollo, informó la Casa Blanca el 22 de este mes.En ese sentido, el canciller Santiago Cafiero dijo la semana pasada a Télam que "el ámbito para discutir la arquitectura financiera global es el G20" y celebró que el propio Biden quiera debatirla, en sintonía con lo planteado por el presidente Alberto Fernández, ya que "potencia lo que la Argentina planteará" en ese foro.A fines de marzo de este año,mantuvo una reunión bilateral con el mandatario estadounidense, donde planteó que los organismos internacionales de crédito ", que son las naciones que cargan con el 60% de la pobreza, y Biden se comprometió a apoyar las demandas de Argentina.Bhatia asumió el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la República Argentina con acreditación concurrente ante Uruguay el 21 de agosto de 2019.Previo a este cargo, ejerció como Cónsul General en Toronto y Embajador ante Costa de Marfil, Guinea y Liberia.Ejerció en varias Misiones Indias en el extranjero, entre ellas Madrid, Katmandú y Kuwait, según reporta la embajada de la India en el país.Fue enviado por el Gobierno al Departamento de Energía Atómica en Bombay y como Secretario Privado del Ministro de Turismo de India.También sirvió en varios departamentos del Ministerio de Asuntos Exteriores en Nueva Delhi.Bhatia obtuvo una licenciatura en ingeniería del Delhi College of Engineering con especialización en electrónica y comunicación en 1989 y trabajó en el sector privado antes de sumarse al Servicio Civil.Es miembro de la Institución de Ingenieros (Institution of Engineers, India) y de la Institución de Ingenieros de Electrónica y Telecomunicación (Institution of Electronics and Telecommunication Engineers).