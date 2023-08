Seven Kayne suma una colaboración con Duki a su EP

Kayne ha colaborado con otros grandes como Bizarrap, Tiago PZK, Khea, y con un internacional como Eladio Carrión.

El cantante, compositor y productor Joaquín Cordovero, alias Seven Kayne, cierra el repertorio de "Buscando la luz" con una alianza junto a Duki bautizada como "Del estudio al estadio" y con la última canción del EP "No te vayas".En este nuevo material de, Seven logra condensar los sonidos y géneros nuevos en los que viene incursionando en el último tiempo como el pop, el rock y el punk pero deja para el final su impronta con el trap junto al Duko, con quienEl 'featuring' entre Seven y su invitado estrella, con el arte de Julita Conde entre otros artistas.Si bien nació en la escena del trap, llevó el rock dentro suyo desde su niñez y en los últimos tiempos fue experimentado con los géneros que lo apasionan y fueron un desafío para él, siendo este un momento bisagra en su carrera.El repertorio de "Buscando la luz" fue, quien ha trabajado con artistas como Chance the Rappers, Lil Wayne, The Kid Laroi, entre otros.“Bien x vos” junto a Robleis fue el primer adelanto y luego salieron "Desconocido", “Shawty”, “Desde que llegaste” y “Buscando la luz”.Kayne ha colaborado con otros artistas como Bizarrap, Tiago PZK, Khea, Bhavi, Ecko y con un internacional como Eladio Carrión, además de haberse presentado en escenarios y festivales como Lollapalooza Argentina, Harlem Festival y el Teatro Gran Rex.