El universo mágico de "La rueda del tiempo" se expande con su segunda temporada

Pilke interpreta a una hechicera que guía a un grupo de jóvenes. Foto: Prensa.

Trailer "La rueda del tiempo" Temp. 2 VER VIDEO

Esta nueva entrega también explorará la creación de los terroríficos Trollocs. Foto: Prensa.

La segunda temporada de, serie épica y de alta fantasía basada en la famosa y extensa saga literaria dey protagonizada por la reconocidacomo una hechicera que guía a un grupo de jóvenes que podrían ser la clave para destruir a una peligrosa y profética entidad, estrenará mañana sus tres primeros episodios en la plataforma de streaming Amazon Prime Video., explicói, productora ejecutiva y una de las directoras de esta entrega, que ya tiene confirmada una próxima continuación.Con este proyecto, la cineasta marroquí, con todo un recorrido en el rubro de los videoclips y responsable de la tira "Empire", volvió a su país natal para los rodajes de "La rueda del tiempo", que también se filmó en República Checa y algunos puntos de Italia y da seguimiento a la historiaentre ellas Moiraine (Pike), una integrante de la poderosa organización conocida como Aes Sedai.En la primera temporada, la resuelta y sabia Moiraine decide seguir su propio instinto frente a la amenaza detrás del ser conocido como "El Oscuro", que puede poseer a los hombres para canalizar toda su malicia y violencia, y cuya presencia, hasta entonces, había provocado la eliminación de la mayor cantidad de varones posible para evitar una catástrofe.Tras perder sus poderes en aquel desenlace, la protagonista deberá ahora ajustarse a su nueva realidad y a su alterada relación con su guardián, Lan Mandragoran (), mientras que Rand al'Thor (), quien se develó como el Dragón Renacido que podía hacerle frente a "El Oscuro", trata de sobrevivir de manera independiente para proteger a sus amigos., entre otros, integran el reparto de esta entrega de "La rueda del tiempo", que también explorará la creación de los terroríficos Trollocs -las criaturas que sirven al mal en el relato-, secretos entre los personajes y la esencia de la magia que da lugar a las batallas entre la luz y la sombra.De cara a su renovación con ocho nuevos episodios en el streaming, Hamri conversó con esta agencia sobre esta tanda de la serie, en la que estuvo a cargo de la mitad de sus capítulos como directora, puesto que compartió con sus colegasSamaa Hamri: Yo tuve todo un recorrido como directora de videos musicales, así que ya estaba en un estado visual intensificado, porque esos productos giran alrededor de lo visual, de esa sensación de otro mundo. Y me encanta el rubro televisivo, así que para mí fue muy natural meterme en el género de fantasía, porque se basa en actuaciones fuertes, en el drama y en los tonos, pero también en visuales muy realzadas, que es lo que venía haciendo desde hacía años. Así que para mí fue una progresión natural en mi carrera, me metí en esto como si fuera un matrimonio feliz entre todo lo que ya había hecho, y también siento como si hubiera empezado de cero.-En particular fue la diversidad de locaciones, movernos entre una y otra; tenés que llevar todos los vestuarios, irte a tiempo, así que creo que la logística y todo el armado del cronograma fue lo más complicado. La buena noticia es que tenemos un equipo increíble, así que parece un poco más difícil de lo que es, porque cuando tenés gente al lado que ama su trabajo, sólo se trata de solucionar problemas cuando se avecina la tormenta. Esos son los desafíos que aparecen cuando filmás en locaciones tan naturales y poco exploradas, y para nosotros era importante poder filmar en lugares que no hubiéramos visto antes, asegurándonos de que nuestra interpretación, al agregarle los efectos visuales, fuera algo que nadie haya visto antes.-Rafe Judkins y su equipo hicieron un gran trabajo en destacar lo que querían destacar de los libros; hay que acordarse de que son 14 y que a fin de cuentas funcionan como un plano, un punto de partida. Es importante honrar los mundos que Jordan escribió, es muy ecléctico, se inspira en muchas filosofías diferentes, así que queda en nosotros unirlas y que tengan sentido en términos de una serie de televisión. Por supuesto que todos van a tener su propia versión y eso es lo que amamos del arte, que se trata de interpretaciones.-Me parece que la idea de que las mujeres son las que pueden utilizar el poder mágico y los guardianes sean los varones que hacen de apoyo es una mirada fresca sobre algo que personalmente me interesa mucho y disfruto dirigir, porque es general ver un tipo de acercamiento diferente al feminismo, un tipo de acercamiento diferente a la diversidad. Nos vemos representados en los personajes de la serie desde cualquier lado del mundo, y para mí alentar que haya más de eso es algo muy importante, como alguien que viene de otro país y en esta dinámica global que nos toca a todos.