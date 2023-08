Kreplak: "Hay proyectos que piensan que esto se va a arreglar con un voucher"

Foto: Prensa Min. Salud PBA.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, visitó este jueves las ciudades de Junín y Chacabuco, donde afirmó que "hay proyectos de país que piensan en que esto se va a resolver con un voucher, que los hospitales no tienen que tener más presupuesto, pero lo único que quieren esconder es un ajuste".. Trabajamos en garantizar el derecho de vivir mejor para nuestro pueblo", dijo. Kreplak agregó que "nuestro pueblo sabe que los hospitales públicos no son el lugar a donde cae quién no tiene otra cosa, porque lo más importante, de mejor calidad y capacidad lo tenemos en nuestra provincia y en el país, y hay que defenderlo con muchísimo orgullo".Añadió que "es un esfuerzo articulado, es necesario trabajar en conjunto entre la provincia y los municipios para ofrecer las herramientas, para tener los trabajadores, las capacitaciones, como hicimos en toda la pandemia.".en el hospital Piñeyro. Allí tambiénAdemás, puso en marcha elLas obras finalizadas en el hospital Piñeyro requirieron una inversión total de 31.310.491 millones de pesos. Se trata de la nueva sala de internación en Salud Mental que cuenta con cuatro habitaciones, cada una con tres camas y baño; y los ocho consultorios externos nuevos y Sala de Usos Múltiples. También el nosocomio recibió una ambulancia de alta complejidad valuada en más de 26 millones de pesos.En tanto, el nuevo espacio en Chacabuco demandó una inversión total de 3.354.680 millones de pesos. El Gobierno bonaerense aportó más de 2,5 millones en materiales y refacción edilicia. El municipio, cubrió con fondos propios lo restante para mano de obra. El nuevo dispositivo contará con un equipo interdisciplinario de 14 profesionales: psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos y un profesor de educación física para los que la provincia de Buenos Aires aportó nueve del total.