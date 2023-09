Gabriel Rabinovich recibió el título de doctor honoris causa en Argentina y Uruguay

Entrega titulo Honoris causa a Gabriel Rabinovich en la UNLP La Plata. Foto: Red X

Gabriel Rabinovich recibió el diploma de manos del presidente de UNLP, Martín López Armengol. Foto: Red X

Entregamos el título de Doctor Honoris Causa de la #UNLP al destacado bioquímico argentino Gabriel Rabinovich @gabyrabi. Recibió el diploma de manos del presidente @MLopezArmengol. La distinción fue a propuesta de la facultad de @exactas_unlp https://t.co/l6VEWzrZtr pic.twitter.com/ScNlHeHXbZ — UNLP (@unlp) August 29, 2023

Otras distinciones

El investigador del Conicet Gabriel Rabinovich fue distinguido con el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y de la Universidad de la República (UdelaR) de Uruguay en reconocimiento a su trayectoria científica de treinta años, se informó."Estoy muy emocionado y feliz. Tanto la UNLP como la UdelaR son emblemas de la universidad latinoamericana de excelencia, de alto vuelo, inclusiva y socialmente comprometida. Con ambas nos une, además, no sólo un profundo lazo científico de colaboración, sino también de fraternidad, compañerismo y amistad, que se generó durante todos estos años", expresó Rabinovich.Durante el acto celebrado en la UNLP, el científico afirmó que la distinción "Rabinovich destacó la emoción que le producía ver los nombres de otras figuras que también recibieron el honoris causa de la UNLP, como Ernesto Sabato, Roberto Salvarezza o Estela de Carlotto.En 1993, el director del Laboratorio de Glicomedicina del Instituto de Biología y Medicina Experimental ien el sistema inmune, informó el Conicet en un comunicado.Durante las tres décadas siguientesque permitieron establecer el rol clave de Gal-1 en la regulación del sistema inmune en distintos escenarios fisiológicos y patológicos, siempre con el objetivo en mente de que sus trabajos pudieran ayudar algún día a pacientes con distintas enfermedades.Recientemente, junto con otros colegas, fundó Galtec , una empresa de base tecnológica que busca desarrollar productos terapéuticos para cáncer, enfermedades autoinmunes e inflamatorias.Por su parte, eldestacó la figura de Rabinovich como "una personalidad con un firme posicionamiento sobre la importancia de un Estado presente en materia de ciencia y tecnología, como así también en la defensa de la educación pública como herramienta de transformación para igualar oportunidades".", concluyó.El diploma fue entregado a Rabinovich por López Armengol y el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Mauricio Erben.Finalmente, Rabinovich ofreció unatitulada "nvestigador del Conicet en el Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos y profesor adjunto de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, fue uno de lospara Rabinovich, que primero aprobó el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y luego el Consejo Superior de la UNLP."El pedido estuvo basado en la t, no solo en Argentina sino también en el mundo. Gabriel ha generado casi 30 tesis en el tema y ha publicado más de 300 artículos científicos", señaló Docena.Y agregó: "Tiene, además,. Me animo a decir que es econ el que lahomenajeó a Rabinovich fue "en reconocimiento a su trayectoria, sus méritos y su notable contribución a la inmunología a nivel nacional e internacional".Rabinovich había sido anteriormente distinguido con el título de doctor honoris causa por lay laAdemás, a lo largo de su carrera profesional fue distinguido conentre los que figuran: Investigador de la Nación Argentina (2017); Premio Houssay Trayectoria en Bioquímica y Biología Molecular (2017); entre otros.Es también miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos desde 2016, de la Academia Nacional de Ciencias Argentina (2011), de la Academia de Ciencias Exactas y Naturales (2021) y, desde el año pasado, de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO, por sus siglas en inglés).