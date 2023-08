Alertan de un "trasfondo político" en la negativa a pagar el bono de 60 mil pesos

Correa denuncia un trasfondo político en la negativa a pagar la suma fija VER VIDEO

El ministro de Economía Sergio Massa durante el anuncio del beneficio / Foto: redes sociales

Otro de los que se refirió a la suma fija fue el intendente del partido bonaerense de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien anunció un aumento del "30% en todos los haberes" de los trabajadores municipales a partir de septiembre.

El gobierno ordenó una suma fija de 60 mil pesos para trabajadores privados y públicos / Foto: Archivo Télam

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, advirtió este jueves sobre el "trasfondo político" por la negativa de empresarios e intendentes al pago del bono para trabajadores dictado por el Gobierno nacional."Hay un sector del empresariado que. Por eso, la negación de cumplir con una normativa del Estado que es necesaria", señaló Correa, en diálogo con Télam, sobre la suma fija de 60 mil pesos decretada por el Gobierno para trabajadores privados y públicos.Tras la finalización del acto de inauguración de la Expo 2023 Avellaneda Productiva, que el gobernador Axel Kicillof encabezó,porque cuando fue la situación de pandemia, el Estado no solamente estuvo presente sino que articuló un montón de cuestiones, de situaciones y una fue el ATP".Respecto a los intendentes de Juntos por el Cambio (JxC) que plantearon no poder afrontar el pago del bono, Correa consideró que en este caso "también hay un trasfondo político".En cuanto a la provincia de Buenos Aires, adelantó que en las "próximas horas" en ese distrito se va a "arribar a una solución con las organizaciones sindicales" y resaltó que la administración de Kicillof "está en diálogo constante y permanente" con el sector sindical y que "ya hay pactado un 15% (de aumento) para este mes".", abundó por Radio Provincia y detalló que "se está interactuando con las organizaciones sindicales y entendemos que cuanto antes vamos a concretar un acuerdo".Así se refirió el ministro de Trabajo al, que incluye el pago de una suma fija de 60.000 pesos en dos cuotas para trabajadores y trabajadoras del sector público y privado con ingresos netos menores a 400.000 pesos.Con respecto al reclamo docente de reabrir las paritarias, el ministro sostuvo que "uno tiene mucha tranquilidad porque si nosotros tomamos la proyección de los incrementos salariales del año pasado y tomamos en cuenta que una trabajadora o trabajador bancarioConsultado por Télam, el jefe municipal manifestó que el pago del beneficio "se resuelve en la paritaria de cada lugar" y consideró que "cada sindicato hará lo que tenga que hacer si no satisfacen los salarios de los trabajadores"."Nosotros superamos ampliamente lo que planteó el ministro de Economía (Sergio Massa)", destacó sobre su municipio y cuestionó: "Después cada uno sabe lo que hace en función de los servicios que le da a su gente y en función de cómo trata a sus trabajadores".