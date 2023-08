El rol clave de los medios en el contexto social del ataque a Cristina

"Creo que a Cristina se la cosificó y deshumanizó tanto que se la convirtió en un objeto al cual había que exterminar, condenarla sin pruebas, allanarle la casa de manera arbitraria, hacer un escarnio público en todos los medios de comunicación, decir cualquier barbaridad de ella y, finalmente, hasta intentar asesinarla" Hernán Brienza

Hernán Brienza, historiador, politólogo y director del Instituto Nacional de Capacitación Política (Incap) / Foto: Victoria Gesualdi.

"Los medios de comunicación, en tanto actores de la escena política, son sin duda transmisores y agitadores de discursos de violencia, de estigmatización y rechazo de lo otro" Eduardo Rinesi

María Pía López, socióloga y escritora / Foto: Victoria Gesualdi.

Los medios de comunicación "dominantes y hegemónicos" tuvieron un rol "fundamental" en la construcción de un discurso público quey propició el contexto social en el que se planificó y llevó a cabo, hace un año, el intento de asesinato, coincidieron intelectuales y académicos."Los medios de comunicación fueron fundamentales en la construcción de la cosificación y la deshumanización de Cristina, que llevó a que se convirtiera en un 'otro' absoluto al que había que eliminar", analizó, historiador, politólogo y director del Instituto Nacional de Capacitación Política (Incap).En declaraciones a Télam, Brienza consideró que "la gran deuda de la democracia" quizá sea que los argentinos aún no pudieran "resolver esa lógica de la 'otredad' en la cual al otro hay que exterminarlo"."Creo que eso es lo que ocurrió con Cristina. Se la cosificó y deshumanizó tanto que se la convirtió en un objeto al cual había que exterminar, condenarla sin pruebas, allanarle la casa de manera arbitraria, hacer un escarnio público en todos los medios de comunicación, decir cualquier barbaridad de ella y, finalmente, hasta intentar asesinarla", evaluó Brienza, autor, entre otros libros, de "El Loco Dorrego", publicado en 2007.Para, directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires (UBA), la circulación de ese tipo de "discursividades violentas" fueron habilitadas por las redes sociales y los medios hasta producir un "corrimiento de los límites de la conversación pública" y afectar "los grandes consensos sociales" del país, entre ellos "el respeto a los derechos humanos".Lejval, en declaraciones a Télam, sostuvo que frente a esas expresiones no tiene la misma responsabilidad quien las pronuncia "en una mesa familiar" o "en un entorno pequeño y cotidiano", que aquella persona que ostenta "responsabilidades institucionales o políticas, incluyendo a periodistas".Sobre quienes ejercen la profesión periodística, Lejval subrayó que se trata de actores sociales "que tienen una voz amplificada", por lo que deben ejercer ese rol con responsabilidad."Los medios de comunicación, en tanto actores de la escena política, son sin duda transmisores y agitadores de discursos de violencia, de estigmatización y rechazo de lo otro", opinó el filósofo y politólogoEn ese sentido, destacó que ante el intento de asesinato a la Vicepresidenta los medios "actuaron en la generación y en la reproducción de esas formas del odio".Rinesi señaló que un sistema mediático como el argentino, sobre todo en el rubro audiovisual, "fuertemente dominante y hegemónico, transmite una mirada sobre el mundo muy monolítica que incluye al odio hacia las disidencias como un componente fundamental"., socióloga y escritora, opinó que los medios consideraron el intento de asesinato a Cristina Kirchner como "un hecho más de violencia cuando, efectivamente, no se trataba de un hecho policial de los que existen todos los días en la vida", sino del ataque "a la figura más importante de la vida política nacional".Al mismo tiempo, evaluó López, hubo otra operación de los medios: "Considerar que lo que había ocurrido no había sido tal, sino que estábamos en el terreno de una especie de farsa, de simulacro que no tenía por qué ser creído por las masas, por el conjunto de las personas y por la ciudadanía"."Tengo la impresión -agregó la socióloga- que el crecimiento de la ultraderecha que vemos en las urnas no se puede separar del modo en que se tramitó, se silenció, se dejó medio al costado, el intento de asesinato a Cristina".Por su parte,, decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), indicó que los medios de comunicación construyeron, tras el intento de asesinar a la Vicepresidenta, "una justificación de lo que estaba sucediendo" cuando, por ejemplo, aseguraban que "lo del tiro quizás era mentira y que estaba todo armado para una propaganda política de Cristina".Sidun, además, advirtió sobre la existencia de "un blindaje sobre esos discursos de odio" que, dijo, "tiene que empezar a cuestionarse"."Nosotros sabemos que todos podemos ser libres de la palabra, pero no para decir cualquier cosa. No para ir contra la vida de una persona", concluyó.