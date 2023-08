Moreno sufrió una lesión muscular y será baja obligada en Racing por alrededor de un mes

Aníbal Moreno tuvo una lesión en el músculo sóleo izquierdo / Foto: Maximiliano Luna.

Las posibilidades que tiene Racing de acceder al máximo torneo continental son tres: salir campeón de la Copa de la Liga Profesional, la Copa Argentina o terminar dentro de los cuatro primeros lugares de la tabla anual.

El mediocampista central de Racing Club,, una de las figuras del plantel dirigido por Fernando Gago, sufrió una lesión muscular en la eliminación de anoche por penales ante Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América y"Los estudios realizados a Aníbal Moreno arrojaron una lesión muscular en el sóleo izquierdo", comunicó la institución de Avellaneda este mediodía en su redes oficiales.Moreno, de 24 años, se lesionó a los 15 minutos de la segunda etapa del encuentro en el que Racing igualó sin goles ante el "Xeneize", en una jugada que transcurrió en la mitad del campo de juego en la que estaba solo y no trabó con ningún jugador del equipo rival.El exfutbolista de Newell's Old Boys fue reemplazado un minuto después por Baltasar Rodríguez, que tuvo un buen desempeño.Moreno, por la tercera y cuarta fecha del torneo local, respectivamente.Además, el volante central académico tampoco podrá ser parte del encuentro frente a Huracán por los octavos de final de la Copa Argentina, que si bien aún no tiene fecha confirmada sería entre el 8, 9 o 10 de septiembre.Ante la ausencia de Moreno, el técnico podría pasar a Juan Nardoni a ocupar la zona central del mediocampo , mientras que en el sector derecho tendría que optar por Agustín Almendra o Baltasar Rodríguez.La ausencia de Moreno se da en medio de la eliminación de anoche en la Libertadores (4 a 1 por penales tras los dos empates sin goles en la llave de cuartos de final), el máximo objetivo del club en la actual temporada.La caída ante el conjunto de Almirón hizo que la "Academia", a la vez quey por ahora es una incógnita.Las posibilidades que tiene Racing de acceder al máximo torneo continental son tres: salir campeón de la Copa de la Liga Profesional, la Copa Argentina o terminar dentro de los cuatro primeros lugares de la tabla anual.Las llegadas de Juan Fernando Quintero, Roger Martínez y Agustín Almendra, entre otros, sumadas a los jugadores de experiencia como Leonardo Sigali y Gabriel Arias, mas las apariciones de varios juveniles como Agustín Ojeda y Baltasar Rodríguez hacen pensar, a priori, que la Academia no tendría que tener problemas para llegar a la Libertadores 2024.En cuanto al, llave de acceso directo al torneo continental, Racing enfrentará a Huracán en octavos de final y en caso de imponerse ante el "Globo" se medirá con el ganador del cruce entre Independiente, su clásico rival, y Estudiantes de La Plata.El conjunto dirigido por el entrenador Fernando Gago se ubica actualmente en la 12da. posición de la tabla general con 40 unidades, a siete de Boca Juniors, el equipo que por ahora ocupa la última plaza copera con 47 puntos.Además, la Academia también, ya que está a tres unidades de Newell's Old Boys (43), el último equipo que momentáneamente tiene su lugar asegurado."¿Que vamos a ganar la Copa de la Liga o la Copa Argentina para superar todo esto? No te lo puedo asegurar. Vamos a competir como siempre lo hacemos. Hay que dejar de guiarse solamente por el resultado", dijo el técnico en conferencia de prensa sobreGago, que consiguió con Racing el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional,con la institución de Avellaneda.En la misma línea, los futbolistas del plantel profesional que quedarán libres en diciembre de este año son el arquero Gabriel Arias, el defensor Emiliano Insúa y el delantero Nicolás Reniero.Racing Club recibirá a Estudiantes de La Plata el próximo domingo desde las 20.30 en el estadio Presidente Perón, contará con el arbitraje de Fernando Espinoza y la transmisión de la señal de cable TNT Sports, en un encuentro válido por la tercera jornada de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.