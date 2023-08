Del libro al escenario: estrenan ópera basada en un texto de Samanta Schweblin

"Felicidad", la ópera basada en el relato de Samanta Schweblin. / Foto: Florencia Downes

"Es una ópera que involucra la experimentación, pero que también implica la conciencia por la tradición lírica y operística. Además (de los bronces y las cuerdas), esta obra tiene tratamiento electrónico en tiempo real, el mismo busca ser incluido como una capa más en esta forma de expresión mixta, acústica electroacústica." Marcos Franciosi

es una de las escritoras más renombradas del momento, con un estilo propio que la ubicó en las principales bibliotecas del mundo y cuyo particular universo fue tomado para convertir en ópera de cámara, bajo el título, que desde este viernes tendrá siete funciones en el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETT).Fueronlos encargados de transformar en líneas de diálogo la historia de una mujer que es abandonada en la ruta y que, en medio de su desesperación e incredulidad, encuentra a otras que están en su misma condición. La cantante y directora musica, que ya tiene colaboraciones con Franciosi, armó las maquetas para el trabajo final del director de escenay las vocalistas.-dijo Franciosi-., agregó Franciosi, quien cuenta con varias obras y es Premio Konex 2019.En un baño, en medio de una ruta desierta, Felicidad es abandonada en la noche de su boda. Inmersa en su soliloquio, se debate entre el desconcierto y la angustia por la pérdida y el temor al juicio externo. La aparición de otras mujeres también abandonadas en las mismas circunstancias van delineando una serie de sentimientos y estados psicológicos asociados a problemáticas muy reales, de género, y también el cuestionamiento al rito que recae principalmente sobre la mujer.Todo esto sucede, explicó Franciosi, quien con Jakob buscaron sostenerEl elenco para esta ópera de cámara (cuarteto de saxos, trompeta y violonchelo) cuenta con las soprano, además de la actrizy el actor, señaló Martinelli.-agregó-Además de la de este viernes 1, a las 20, las otras funciones programadas serán el sábado 2, el jueves 7, el viernes 8, y el sábado 9 de septiembre a las en el mismo horario, y los domingos 3 y 10 de septiembre a las 17.Marcos Franciosi: Esperaría que se tratase de un punto intermedio. György Ligeti solía decir: "Con un pie en el aire y otro en la tierra". Me gusta pensar en que siempre estamos haciendo música nueva, aún en la interpretación de repertorio, ya que uno puede comprobar de continuo ese estado cambiante de la música a cada versión, en cada interpretación, filtrada por la óptica del tiempo y lugar en que nos toca vivir. En lo particular esta ópera es una ópera que involucra la experimentación, pero que también implica la conciencia por la tradición lírica y operística. Además (de los bronces y las cuerdas), esta obra tiene tratamiento electrónico en tiempo real, el mismo busca ser incluido como una capa más en esta forma de expresión mixta, acústica electroacústica.Valeria Martinelli: El compositor hizo un trabajo previo de interpretación simbólica y de los estados psicológicos de los personajes, incluso creando junto a Walter Jakob extensiones basadas en palabras y sentidos que salen del propio cuento. Esto se vio reflejado en una primera instancia en una serie de estímulos asociados con la música electroacústica, de carácter concreto. Franciosi trabajó entonces por un lado con una interpretación de esos estados subjetivos asociados a la psicología de los personajes, indagando primero sobre el campo electroacústico, más específicamente sobre el registro de estímulos sonoros asociados a esas percepciones y su correlato con el universo instrumental a través del ensamble de solistas, el cual despliega a lo largo de la obra esa representación subjetiva de la historia que se cuenta.