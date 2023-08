Kicillof destacó que UxP tiene el "compromiso" en octubre de "asegurar la felicidad del pueblo" VER VIDEO

Foto: Leo Vaca

"Cuando pongan la boleta piensen que hay un país con más salud, con más educación, con más industria, con más trabajo y otros que vienen llevarse todo" Axel Kicillof

Foto: Leo Vaca

La derecha propone un país sin industria y ya vimos que esas políticas destruyen la columna vertebral de la provincia, que es la producción y el trabajo. Necesitamos que las pymes sigan creciendo y esa es una tarea del Estado. #DerechoALaProducción pic.twitter.com/SX3sickE0D — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 31, 2023

"Destruir es fácil, construir cuesta, pero es con la industria nacional, es con esos pibes que están estudiando y que quieren seguir estudiando y que necesitan más universidad pública y gratuita". Axel Kicillof

Foto: Leo Vaca

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que Unión por la Patria (UxP) tiene el "compromiso de asegurar la felicidad del pueblo" y llamó a los electores a que "cuando pongan boleta piensen en un país con más salud, más educación, más industria y más trabajo".Kicillof hizo estas declaraciones al encabezar el acto de inauguración de la Expo 2023 Avellaneda Productiva junto al intendente local, Jorge Ferraresi, en el Parque la Estación del distrito, ubicado en avenida Güemes al 700."Tenemos un compromiso de asegurar la felicidad del pueblo. Cuando pongan la boleta piensen que hay un país con más salud, con más educación, con más industria, con más trabajo y otros que vienen llevarse todo", exhortó Kicillof durante su discurso.El gobernador se dirigió a quienes piensan que al no ir a votar "se están eximiendo de un problema" y contrastó que con esa acción "se están causando un problema"."Si uno no vota, otro vota por uno. Estamos delegando y entregando una decisión importantísima en manos de otro", advirtió.Y manifestó que "lo que ocurra en las urnas" en octubre "va a tener hondas consecuencias para Argentina", porque se va a decidir entre "dos proyectos de país"."Queremos una Argentina más igualitaria, y eso es con más valor agregado, con la industria y con mejores salarios", recalcó sobre el proyecto oficialista.Para el gobernador,porque es una "provincia de producción y trabajo"."No nos hace falta motosierra, no nos hace falta dinamita; nos hace falta cemento, ladrillo, nos hace falta ciencia e investigación", valoró.Y señaló: "Destruir es fácil, construir cuesta, pero es con la industria nacional, es con esos pibes que están estudiando y que quieren seguir estudiando y que necesitan más universidad pública y gratuita".Frente a empresarios de la mediana y pequeña empresa locales, el gobernador homenajeó a laEl dirigente destacó que la "Expo Avellaneda productiva expresa lo que representa Avellaneda para la provincia de Buenos Aires" y remarcó que si "Buenos Aires es la locomotora industrial del país, Avellaneda es su motor".En el acto, también estuvieron estudiantes de escuelas técnicas del municipio que recibieron subsidios para competir en el Desafío YPF, un concurso para desarrollar autos eléctricos de emisión cero.El gobernador resaltó que con la inauguración de los talleres de la Escuela Técnica 6 de Wilde, que realizó con Ferraresi la semana anterior, la provincia ahora tiene "174 nuevos edificios escolares" bajo su gestión.Y adelantó que al finalizar los primeros cuatro años de su administración "vamos a ver triplicado la cantidad de escuelas que se inauguraron en el gobierno anterior".En la apertura del acto,y consideró que hay "dos Argentinas" posibles entre "lo financiero" o "lo productivo".En diálogo con Télam, Ferraresi, exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, destacó que la feria inaugurada demuestra la "potencialidad y la fortaleza del desarrollo industrial de Avellaneda" y resaltó la generación "de la marca Hecho en Avellaneda" para que "productos locales tomen más importancia en los vecinos".Acompañaron desde el escenario a Kicillof y Ferraresi el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; su par de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; la jefa de Gabinete de Avellaneda, Magdalena Sierra, y el secretario de Producción, Comercio y Ambiente, Carlos Lombardo.