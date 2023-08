Lammens y los 24 distritos abrieron la asamblea del Consejo Federal de Turismo

La Cámara Argentina de Turismo pidió "cuidar al turismo y sus logros"

El presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Gustavo Hani, destacó el trabajo en conjunto entre los sectores público y privado, en el marco de la asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT) en la ciudad de Paraná, y convocó a "cuidar mucho al turismo y sus logros".



"Todo lo que significa el turismo, el arraigo en cada pueblo para la gente que no se tenga que ir, hace 34 meses que el turismo es el mayor generador de empleo con todo lo que ello implica, y por eso hay que cuidar mucho estos logros", aseguró en diálogo con Télam Radio.



Ante los 24 representantes de los distritos de Argentina, en el encuentro que se desarrollaba en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, Hani expresó "preocupación por los dichos de una colaboradora" del candidato a presidente, Javier Milei, aunque remarcó que en el CFT "están todos los ministros que hablan de defender al turismo, no es un tema partidario".



"No se puede hablar con tanta liviandad del turismo como si fuera nada, porque es una actividad económica social como ninguna otra, y cuando se dice que el turismo se maneja solo, vamos a estar a disposición para explicar qué significa para el país", completó.



En el encuentro, los ministros elaborarán un documento de propuestas turísticas para los candidatos a presidentes de la Nación, y analizarán programas nacionales de turismo, estadísticas, cuidado del medio ambiente y conectividad nacional a través de Aerolíneas y el Enacom.



La CAT agrupa a las más importantes entidades empresarias vinculadas al sector turístico y es considerada "socia estratégica" del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.