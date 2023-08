El presidente de la CAT defendió el turismo nacional: “Hay que cuidar los logros”

El empresario destacó que en el marco del CFT las autoridades turísticas de distintas provincias coincidieron en apuntalar la marcha del turismo nacional / Foto: Prensa.

“Acá lo que estamos cuidando es nuestro sector, nuestra fuente de trabajo en todo el país. Se está cuidando a un sector que le costó mucho estar donde está y demostrar lo que generábamos en el país” Gustavo Hani

El presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Gustavo Hani, llamó a “cuidar los logros” alcanzados en el sector y dijo que “no se puede hablar con tanta liviandad del turismo como si fuera nada, porque es una actividad económica social como ninguna otra”.“Nosotros estamos muy contentos con el trabajo público-privado que venimos haciendo desde hace muchos años y con los logros que se ha tenido, lo que el turismo ha logrado demostrar después de la pandemia”, expresó Hani en diálogo con Télam Radio.Entrevista completa a Gustavo Hani.Tras su participación en la 163 Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT) que sesionó en Entre Ríos , Hani subrayó que el trabajo articulado entre los sectores público y privado se vio reflejado “en cada pueblo del país”., describió.Agregó que “hoy no tenés ningún intendente, ningún gobernador y aun así, digan lo que digan, ningún candidato a presidente que no hable de turismo, y eso antes era casi impensado”.“Entonces, creo que hoy todo ese logro que se ha tenido, todo lo que significa el turismo, el arraigo en cada distrito, y como decimos siempre, ¿qué sería de pueblos si no fuera por el turismo? Creo que”, se explayó.Hani señaló que “si alguien tiene una visión diferente” será cuestión de “sentarse a explicarle qué es lo que hemos hecho, en dónde estamos parados y cuidar todo lo que el turismo logró hace treinta y cuatro meses, que es”., remarcó.El empresario destacó que en el marco del CFT las autoridades turísticas de distintas provincias coincidieron en apuntalar la marcha del turismo nacional, en paralelo con el crecimiento que experimenta tras haberse recuperado de los efectos de la pandemia., enfatizó.