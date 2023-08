Ceriani: "Aerolíneas pasó a ser la vanguardia del crecimiento"

Foto: Hernán Saravia

Entre enero y julio del 2023, la línea bandera trasladó más de 6,2 millones de pasajeros.

Con @MatiasLammens abrimos el Consejo Federal de Turismo que se realiza en #Paraná. Es muy importante reunir a los referentes de la actividad turística de todo el país para realizar balances, proyecciones y una programación para lo que resta del año. pic.twitter.com/szupMMCfdP — Gustavo Bordet (@bordet) August 31, 2023

Regresa "Patagonia Fantástica"

En el plano internacional, Aerolíneas prevé trasladar al país a más de 3 millones de turistas.

Ceriani remarcó que Aerolíneas Argentinas actualmente opera 39 destinos en todo el país / Foto: Víctor Carreira

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, destacó, en el marco de la asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT), la recuperación "fuerte y sólida" de la línea de bandera tras la pandemia de coronavirus y remarcó que se trata de "una historia exitosa" que muestra a la compañía estatal comodel país."Hay un clima de que todo es una porquería y hay que reventar todo. No, no reventemos todo porque vamos a retroceder; hay que defender lo que se hizo bien, contando la experiencia y la historia, articulando lo privado con el Estado", planteó Ceriani al presentar el balance de Aerolíneas en el marco de la asamblea del CFT que se desarrolla en la ciudad entrerriana de Paraná.Se trata del mismo ámbito en el que este jueves el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, presentará junto al ministro Matías Lammens los detalles de la quinta edición del programa PreViaje.En su informe, Ceriani remarcó que Aerolíneas Argentinas actualmente opera 39 destinos en todo el país, tres más que en 2019, y "la mayor cantidad de aeropuertos operativos en la historia" de la empresa.Además, existen 46 inter-tramos y conexiones de destinos sin tener que pasar por la ciudad de Buenos Aires, 12 rutas más que las que había en 2019, tras la gestión de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) y antes del inicio de irrupción del Covid-19.La pandemia "dejó un panorama negro en todo el mundo", dijo Ceriani, pero destacó que se logró una recuperación "fuerte y sólida", y Aerolíneas "pasó a ser la vanguardia del crecimiento y recuperación económica del país, una historia exitosa".En ese marco, Ceriani afirmó que la empresa finalizará este año "sin pedir asistencia al Estado" ya que "se redujo el pasivo, se modernizó y creció la flota aérea", que pasará de 82 a 94 aviones. También, anticipó que en los próximos meses muchos aviones tendrán wifi a bordo."La compañía está muy bien, es reconocida a nivel regional y la mayoría de los vuelos son domésticos y dentro de la Argentina", sostuvo el presidente de Aerolíneas Argentinas, quien advirtió que, "si se revienta el mercado interno, el turismo no va a funcionar".En su exposición, Ceriani subrayó que el EstadoAerolíneas Argentinas anunció en Paraná el regreso de, un corredor turístico aéreo que conectará las ciudades de Puerto Madryn, El Calafate y Ushuaia; y en octubre comenzará la ruta que unirá Mendoza y Tucumán.Entre enero y julio del 2023, la línea bandera trasladó más de 6,2 millones de pasajeros, un 9% más que en 2019, y un 24% más teniendo en cuenta sólo los destinos turísticos de renombre, con un 13% más de asientos vendidos en destinos de nieve.El mes de julio fue récord para la empresa, con más de 1.012.000 de pasajeros transportados (12% más que 2019) y récord de pasajeros transportados en un mismo día (46.822 asientos).Asimismo, en lo que va de este año, Aerolíneas Argentinas transportó más de 7,8 millones de pasajeros, y proyectan llegar a los 13 millones para diciembre, con una oferta un 20% mayor a la de 2019, entre crecimiento de frecuencias y asientos.En el plano internacional, Aerolíneas prevé trasladar al país a más de 3 millones de turistas, gracias a tarifas promocionales hacia Buenos Aires que, por 50 y 100 dólares, les permiten agregar un destino más dentro de la Argentina.Del total de turistas extranjeros que llegaron en julio (74.110 personas), más de 40.600 arribaron desde Brasil, gracias a una oferta que conecta la ciudad de San Pablo directamente con Bariloche, Córdoba, Salta, Mendoza, Ushuaia y San Martín de los Andes, se informó desde la compañía.