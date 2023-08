Atucha II: Royon convocó a sostener las políticas públicas de investigación

"No hay país desarrollado que no tenga políticas públicas en investigación, desarrollo e innovación", dijo Royón / Foto: Archivo.

¡Atucha II vuelve a funcionar!

Quiero felicitar a los trabajadores y trabajadoras de @Nucleoelectrica por el trabajo que realizaron en tiempo récord. Atucha II volvió a entregar energía al Sistema Argentino de Interconexión tras haber sufrido un desperfecto en octubre del 2022. pic.twitter.com/bWu0FDK0Gl — Flavia Royon (@FlaviaRoyon) August 29, 2023

"Reflexionemos sobre la investigación y el desarrollo, cuando desde algunos sectores nos dicen que se tiene que terminar con la política pública", dijo Royón VER VIDEO

El trabajo de reparación se llevó adelante en diez meses / Foto: Carlos Brigo.

La obra genera un ahorro de US$ 1.000 millones / Foto: Carlos Brigo.

La central ubicada en Zárate retornó al servicio luego de 10 meses de parada / Foto: Carlos Brigo.

La secretaria de Energía Flavia Royon encabezó este jueves el acto de reactivación de la central nuclear Atucha II, en la localidad bonaerense de Lima, e instó a"Reflexionemos sobre lo que es la investigación y el desarrollo en nuestro país, cuando desde algunos sectores nos dicen que se tiene que terminar con la política pública", manifestó Royon, para rematar asegurando que "".Royon destacó el trabajo de las autoridades y trabajadores de NASA (Nucleoeléctrica Argentina S.A.), cuyo presidente, José Luis Antuñez, le precedió en el uso de la palabra y explicó que".que representa esa diferencia de tiempo, indicó, asciende a una suma que "fácilmente"Royon consideró "importantísimo" el hecho de que la reparación se haya logrado en tan poco tiempo y que "no vinieron empresas de afuera a decirnos cómo resolverlo", ya que(CNEA)."Esto nos tiene que llenar de orgullo y alegría", expresó, además de rescatar la importancia que el sector nuclear tiene "en términos de transición energética", al punto que "vuelve a cobrar interés a nivel mundial".La Secretaría de Energía y Nucleoeléctrica informó el martes 29 de agosto que, y volvió a entregar energía a la red eléctrica tras finalizar con éxito el proceso de reparación sin precedentes en el mundo.A la vez que se anunció la entrada de servicio de Atucha II, se recordó que-que se realiza una vez al año- que comenzará el 9 de septiembre y se extenderá por espacio de 10 semanas.Para el, con un presupuesto estimado en casi US$ 20 millones, pero el mayor tiempo lo demandó el diseño y fabricación del herramental y procedimientos de ingeniería diseñados y fabricados íntegramente en el país, para resolver el desperfecto.Se trató deque se alojó en el fondo del tanque del reactor, lo cual no implicaba riesgos para la seguridad de las personas o el ambiente, pero motivó la detención del rector de manera preventiva para evitar incidentes mayores.El reactor ofrece una potencia de 745 Mw (megavatios) y utiliza como combustible uranio natural y agua pesada como moderador y refrigerante como las otras dos centrales con que cuenta el país que son Embalse y Atucha I, y