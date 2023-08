Descubren casi US$ 17.000 ocultos en tres biblias que iban a ser enviadas a EEUU por courier

El envío tenía en su interior US$ 16.800.

Agentes de la Dirección General de Aduanas (DGA), durante un operativo llevado adelante en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.Se trata de una encomienda postal internacional registrada como envío de libros con destino a Estados Unidos, donde se encontraban tres biblias "letra gigante", en cuyo interior tenían "nada menos que US$ 16.800", precisó la Aduana en un comunicado., detalló el organismo.En ese marco, el personal de la Aduana procedió a abrir el cargamento y allí encontraron las tres biblias: había US$ 2.500 en una, US$ 4.300 en otra y US$ 10.000 en la restante.Tras el descubrimiento,quien ordenó incautar las divisas, las biblias y la totalidad del envío postal.Los elementos confiscados se trasladaron a la bóveda de secuestros de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mientras que la Aduana comenzará una investigación en torno al caso y se hará presente en el local que gestionó el envío para obtener más datos acerca del remitente.