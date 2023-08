Avanza en el Senado el proyecto para regular los alquileres temporarios para el turismo

El Senado aprobó el proyecto de alquileres temporarios para el turismo / Foto: Victoria Gesualdi

Qué propone la iniciativa

La iniciativa propone la creación de un Registro Nacional, regular y desdolarizar a plataformas como Airbnb / Foto: Victoria Gesualdi

La reunión de comisión

Un proyecto de ley que busca regular los alquileres temporarios con fines turísticos fue aprobado este jueves por unanimidad por los senadores del oficialismo y de la oposición, en un plenario de comisiones que dejó el texto listo para ser tratado en el recinto en la próxima sesión, cuya fecha está aún por definir.una de la oficialista santacruceña Ana María Ianni y otro de la radical mendocina Mariana Juri,como Airbnb, que están fuera del marco normativo del Estado, e incluso fija sanciones por incumplimientos.La propuesta, muy similar a la presentada recientemente por la diputada kirchnerista Paula Penacca en la Cámara baja, estipula que para que la locación de un inmueble se considere de alquiler temporario debe rentarse por un espacio de entre 1 y 90 días.Según el escrito,Asimismo, seAdemás, establece que “laspara que el propietario informe el número de inscripción ante el registro de cada unidad; y proceder a la baja, retiro o suspensión de toda publicación que no posea el número de inscripción en el registro, previa notificación fehaciente al propietario o administrador de la unidad en alquiler”.En el plenario de comisiones de Legislación General y Turismo,por su parte, dijo que no se busca "limitar sino otorgar derechos y garantías a quienes quieren alquilar" y también prevenir por ejemplo hechos como "anomalías en el inmueble como escapes de gas" o usurpaciones si quien alquila no desocupa el lugar una vez vencido el plazo de alquiler.Además, precisó que en CABA "hay 26 mil unidades ofrecidas por la plataforma (Airbnb) y sólo 583 están registradas".En ese sentido, recordó que en CABA hay ley similar que no se cumple y consideró que se necesita un rol más activo del Estado para que haga cumplir la ley.