Hernán Casciari: “Dibu Martínez hace cosas de alguien que tiene superpoderes”

"Vos querés jugar con el mejor del mundo y verlo jugar de atrás me generaba una seguridad, y me hizo una mejor versión. Ojalá hubiera jugado todos los partidos en una liga en el mismo equipo con él, sería muy mejor arquero. ¿Viste cuando ves Dragon Ball Z cuando sos chico? Yo soy Vegeta y cuando jugué con Messi me hice Súper Saiyajin”, comentó en una referencia al anime más influyente de la historia.

Qatar, el mundial más animado El fútbol y los dibujos animados tienen mucho más en común de lo que normalmente se piensa. La serie basada en la vida de Emiliano “Dibu” Martínez que contará con el guión de Hernán Casciari y los dibujos de Liniers es el último ejemplo de esta larga relación. Pero hay muchos más.



En el último campeonato mundial realizado en Qatar hubo varios momentos donde se cruzaron el deporte y el arte de generar ilusión de movimiento. El ejemplo más paradigmático fue la presencia de Yoichi Takahashi, el creador de “Captain Tsubasa”, conocido en latinoamérica como “Supercampeones”, el manga creado en 1981 que dio lugar al anime más futbolero, que tuvo su primera temporada en 1983. O sea que la mayoría de los jugadores que participaron en el mundial del año pasado crecieron con ese dibujito.



“Fue un partido legendario. Vi la final de la Copa del Mundo de Qatar allí. Como era la última Copa del Mundo de Messi, esperaba ver a Messi levantar la Copa del Mundo, pero el partido en sí resultó ser un gran partido, fue el mejor partido de la historia”, escribió en ese momento Takahashi.



De distintas maneras, “Supercampeones” estuvo muy presente en el último Mundial. Por caso, Alejandro “Papu” Gómez demostró su amor por la serie animada al tatuarse en su pierna derecha a Oliver Atom, el nombre que tuvo Kyaputen Tsubasa en la traducción latinoamericana, el protagonista de la comic y la serie creadas para difundir el fútbol en Japón.



No es la única referencia a personajes de fantasía en los tatuajes del “Papu”: también luce a Olaf, el muñeco de nieve de “Frozen”; la imagen hecha de meme de Homero Simpson escondiéndose en una ligustrina; a Pikachu de Pokemon” y a Iron Man, el superhéroe de Marvel.



En ocasión del partido que Japón le ganó a Alemania por 2 a 1, las redes se poblaron de comentarios recordando el capítulo 29 de “Los Super Campeones: road to 2002″, la serie de 2001 hecha con la intención de promocionar la copa que se realizó en Japón y Corea del Sur. En ese episodio, el resultado era 3 a 2 a favor de los nipones. Y en vez de ser en la fase de grupos, era la final.



Otro país que dio la sorpresa en la copa del Mundo fue Marruecos. Allí, y en todo el mundo árabe, Oliver Atom se llama “Captain Majid” y varias generaciones lo consideran su favorito.



Ya en 2018, Mbappé había hecho una referencia a Oliver Atom al publicar una foto suya con una venda como la usó en un capítulo el capitán de los “Super Campeones”.



Por su parte, Lionel Messi también mostró en varias oportunidades su amor por los personajes de fantasía luciendo. Es recordada una imagen de sus tiempos de gloria en el Barcelona en la que se lo vió con una gorra de Vegeta, de “Dragon Ball”, con Luis Suárez a su lado, que tenía una gorra pero con el Correcaminos, el personaje de la Warner Brothers. Y recientemente, Messi festejó sendos goles en el Inter de Miami haciendo el gesto de Thor y Thanatos, los personajes de Marvel. Fue un guiño a sus hijos, con los que todas las noches ve películas de superhéroes.



Nadie duda de quees un personaje. Su carisma es tan característico como su talento para atajar. A tal punto, que la particular manera que tiene de poner nervioso a los pateadores de los penales de los equipos contrarios generó que la FIFA hiciera una regla específica que fue apodada como la regla “anti Dibu”. “Lo hicieron tarde”, se mofó el arquero, fiel a su estilo, más concentrado en su presente en el Aston Villa y en ser el segundo jugador más popular del seleccionado argentino, protagonista de espectaculares viajes a India, Bangladesh y China.Sin distraerse de sus responsabilidades deportivas -y sociales- Martínez se embarcó en un nuevo proyecto que confirma, que efectivamente, el Dibu es un personaje. Su apodo basado en el parecido que tenía de niño con el protagonista de la telenovela “Mi familia es un dibujo” que combinaba actores con un personaje animado y su fanatismo por el clásico animé “Dragon Ball”, ya lo ligaban al mundo animado. Ahora, se convertirá en el protagonista de su propio dibujo animado.Por el momento,Es parte de la iniciativa “Cinco pelis”, que incluye la realización de otros cuatro filmes. La metodología de financiamiento es la misma que en la recientemente estrenada “La Uruguaya”: consiste en invitar al público a sumarse como “socios productores” comprando bonos. A través de encuentros virtuales, los aportantes participan de las reuniones de producción, teniendo la posibilidad de hacer sus aportes creativos en reuniones virtuales Uno de los proyectos, será producido por Orsai, la comunidad cultural fundada por Casciari, mientras que los otros serán vendidos a plataformas.En el caso de la serie sobre el Dibu, las reuniones son globales, con Casciari desde San Antonio de Areco, Martínez desde Birmingham, Inglaterra, y Liniers desde Vermont, Estados Unidos. La primera reunión ya se realizó. Fue el viernes 11 pasado. “Aprovechamos que era el último día que estaba Liniers presente en Argentina e hicimos un streaming presencial de Liniers y yo. El Dibu apareció un ratito porque que tenía entrenamiento”, contó Cascari en entrevista con Télam.-Los streamings van a ser los domingos a la tarde nuestra y noche del Dibu que es cuando no tiene entrenamiento o partido. Hicimos un primer streaming para coordinar sobre todo con Liniers cosas técnicas que tienen que ver sobre cómo vamos a ver los dibujos en tiempo real cuando él ya esté en Vermont en su casa. Pondremos una cámara cenital. Nosotros lo que hacemos es contarle todo a los socios productores contarles todo, incluso la reunión para coordinar el inicio de las reuniones. Estamos organizando el proceso de trabajo. Todo lo hacemos a la vista de la gente que pone plata para los proyectos, que ya son más de 2100 y pico.-Superamos los 500 mil dólares, es mucho. Se puede aportar hasta el 31 de diciembre, están entrando unos 5000 dólares por día. Vamos a hacer 15 streams hasta fin de diciembre.-Fue muy divertido, la gente se prende mucho en los streamings, donde pasa lo mismo que en las mesas de edición, con muchas ideas, nombres de personajes. Los socios productores participan de todo, se hacen encuestas permanentes.-Yo parto de esa base, de esa idea. La tengo antes incluso de hablar con el Dibu por primera vez. Cuando fui a su casa, se lo conté y le gustó. Empezamos a hablar de ciertas problemáticas reales que él tuvo en la infancia y que incluso tiene ahora, por ejemplo, tiene mucho insomnio después de partidos trascendentes. Hay algo de realidad en esos superpoderes: el tipo está completamente loco y hace cosas de alguien que tiene superpoderes, como saber cuántos penales va atajar antes que ocurra, con una confianza que se parece más a lo místico que a una realidad. Todo eso juega en el dibujo animado.-Seguramente arranca en Mar del Plata. La pensión de Independiente en donde estuvo Dibu recién llegado de su ciudad natal va a parecer como una especie de orfanato donde conviven muchos chicos de 12 años que están solos, sin su familia.-Hablamos con Liniers en vivo con los socios, le pregunté qué entonación, qué tipo de trazo, cuánto de plano y cuánto de 3D piensa usar. Quedamos en que en el próximo streaming nos mostraba referencias.-Es verdad, Liniers lo referenció, tenía un trazo muy fuerte, en 2D. La verdad es que todavía no sabemos bien. Está bueno que los socios productores se van a enterar de todo.-En principio no darían los tiempos, pero es posible. No lo sé bien. Una idea es que cada capítulo inicie el 18 de diciembre, con una acción durante la final. Por ejemplo, cuando canta el himno y se emociona, vuelve a la escuela.-Ya hablamos con el papá y su hermano. Ahora vamos a ir a Mar del Plata a hablar con la mamá. Otra referencia muy importante es su mejor amigo (se refiere a Alejandro Muñoz). Se conocieron en Independiente a los 12 años. Él es muy divertido como personaje.-Si, tiene una relación muy cercana con la animación, le gusta mucho en serio. Participó en la elección del ilustrador. Tiene la ilusión que un dibujo animado pueda calar en los chicos para siempre del modo en el que calaron ciertos dibujos animados de su infancia.-Nombró un montón de cosas pero como no soy de la misma generación, me las pierdo, pero recuerdo además de “Dragon Ball” a “Supercampeones”. Si me hubiera dicho cosas de la Pantera Rosa me hubiera quedado en la memoria. Es un tema que lo divierte mucho, está involucrado de verdad. No somos una marca que pone la cámara y el tiene que decir unas cosas.-Soy muy fan de la historieta, sé mucho más de humor gráfico que de dibujos animados y animación. Tengo una memoria emotiva muy fuerte con los dibujos animados de mi infancia. Tengo un amor muy grande por la Pantera Rosa, por los Picapiedras y por todo lo que pasaba por la televisión de aire argentina cuando no se podía elegir nada. Tengo mucho fervor por esos dibujos animados que incluso se los inculco a mis hijas. Les digo “esto veía yo cuando no se podía elegir”. Mi hija de seis años me pide verlo, porque sabe que voy a estar al lado suyo. Los dos somos muy fans. Ella se da cuenta de que yo sé un segundo antes lo que va a pasar. Lo vi tantas veces lo tengo incorporado. Le digo, “ahora va a pasar por ahi y salen unos cocodrilos”-Sin duda. La Argentina va a estar muy presente. Al ser Emiliano tan internacional, obviamente cuando terminemos la serie va ser doblada al inglés, así que va a circular por todos lados.-Ya estrenamos el primero de esos proyectos, que se lo vendimos a Disney. Se proyecta en 52 salas en Argentina y también en Uruguay. Pronto va a estar disponible en Star +. Los socios productores no sólo están recuperando sino que están ganando. Además de divertido es sustentable.-Exacto, en general lo autogestivo tiene “olor a jipi”. En este caso, usamos el sistema del capitalismo para ganar dinero pero hacemos algo cooperativo para que no sea la codicia lo que te lleva a hacer obras. Me parece que hay un buen equilibrio.-El artista, el talento, la persona que crea, está muy desigual en la repartición de la riqueza, pasa lo mismo en la industria editorial y en la mayoría de las industrias culturales. Lo que tratamos de hacer es divertirnos mucho, no queremos convertirnos en codiciosos del dinero sino de los proyectos, Queremos hacer cada vez más cosas pero repartiendo bien las ganancias.