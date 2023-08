Quintela: "Massa cuenta con todo el apoyo de los gobernadores del peronismo"

Quintela confirmó el apoyo de los gobernadores al candidato de Unión por la Patria. /Foto: Tw.

El bono para aliviar los efectos de la devaluación

El gobernador y el ministro de Economía, durante la firma de un programa de financiamiento a los agricultores. /Foto: Ministerio de Economía.

El llamado a la unidad

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela,y afirmó quecuyos dirigentes se juntarán en las próximas semanas para dar un “contundente respaldo” a la fórmula oficialista.“Massa cuenta con todo el apoyo de los gobernadores del peronismo. Pronto nos vamos a juntar a manifestarlo”, aseguró Quintela en diálogo con la radio Futurock, en la cual aclaró además que “hay muchas provincias que ya dieron un aumento”, por lo que la negativa a dar el bono anunciado por el ministro “no tiene nada que ver con una falta de acompañamiento a las medidas de Massa”.El gobernador afirmó que algunos medios opositores"Lo quieren hacer aparecer como un candidato debilitado, como que no tiene el acompañamiento de los gobernadores, pero nosotros nos vamos a juntar seguramente la próxima semana para manifestar todo lo contrario. Nuestro apoyo es a Massa”, apuntó.Con respecto a la postura de varios gobernadores del Partido Justicialista (PJ) de no adherir al pago del bono anunciado por Massa,En el caso de Tucumán, ya dieron un 45 por ciento de aumento que es mucho más que los 30.000 dispuesto por el bono”, ejemplificó., detalló.Sobre los desafíos a futuro, contó que los mandatarios van a “trabajar fuertemente para que la racionalidad vuelva a instalarse en nuestro país y que el debate sea racional, reflexivo y sobre las posibilidades reales de Argentina sin que el debate dependa del estado anímico de una persona o de algunos medios de comunicación, que se encargan permanentemente de imponer las cosas negativas”., indicó en referencia al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.En ese sentido, Quintela remarcó que “lo que buscamos es tener un debate reflexivo y serio para salir adelante de la situación en la que estamos, debido a la gran toma de deuda externa mediante un préstamo del FMI durante la gestión de (Mauricio) Macri en 2018”.Allí, respecto al incremento de los precios, puntualizó que, para que en la sociedad organizada todo funcione con un cierto orden sin que este sector imponga condiciones abusivas haciendo uso de un poder dominante”.Al analizar el resultado de las PASO en La Rioja y a nivel nacional, el gobernador consideró que Milei fue el candidato más votado porque “tiene que ver con un poco de enojo de la gente con la política y también con el voto bronca, pero le pedimos a la gente un voto reflexivo porque con posiciones radicalizadas no vamos a salir de la crisis bajo ningún concepto”., agregó.Por otra parte, Quintela se refirió a la convocatoria que realizó Sergio Massa a varios dirigentes y militantes del radicalismo y del peronismo y del campo popular a sumarse en un próximo gobierno y para que no llegue al poder la ultraderecha., señaló.Durante la entrevista, Quintela también criticó a Milei sin nombrarlo: “Escuchamos propuestas de políticas que son inviables y que uno se da cuenta con solo pensar un minuto. Por eso, es muy importante la reflexión” de cara a las elecciones generales del próximo 22 de octubre.