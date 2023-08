La Plata: se inauguró la primera edición del Festival Internacional de Cine bonaerense

Foto: Eva Cabrera

El festival

Menciones de honor

Ley de promoción de la industria audiovisual

La sala Ginastera delfue escenario de la gala de apertura de la primera edición del(Ficpba), un evento que nucleó funcionarios bonaerenses y representantes del sector y en el que se presentó el proyecto de ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual de la Provincia y la plataforma audiovisual bonaerenseAl término de la celebración que dejó inaugurada la muestra que comenzará el sábado próximo con sus proyecciones con entrada libre y gratuita, la cantante y compositoraofreció un show musical.La conductora televisiva y radial Federica País dio inicio a la ceremonia de apertura de Ficpba, que recibió con una alfombra azul a actores, actrices, directores y referentes del cine nacional e internacional.Fue el punto de partida de una celebración que tendrá como protagonistas principales a más deen el complejo cinematográfico Cinema Paradiso de La Plata y el Polo audiovisual de Merlo, en el marco de un certamen que tendrán cinco competencias."En este tiempo que nos pesa, un tiempo donde nos dicen que hay cerrar, que hay achicar, ajustar, dinamitar, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires decimos que estamos convencidos de que hay que abrir el corazón, las puertas, la cabeza", señaló la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout al tomar la palabra en la inauguración.La funcionaria destacó que el Ficpba "se sostiene en una idea que es un festival de festivales porque nuestra provincia está en deuda con todos los festivales autogestivos", y resaltó que "promueve el encuentro entre artistas y realizadores consagrados y emergentes"., destacó.De la inauguración también participó Tristán Bauer, ministro de Cultura de la Nación, quien tras resaltar la reapertura de salas y espacios culturales destacó: "Nosotros abrimos espacios culturales no los cerramos"."Son tiempos difíciles y tenemos que trabajar para construir tiempos de esperanza", dijo el funcionario nacional.En la previa, en rueda de prensa, el ministro convocó a "estar unidos y avanzar hacia la construcción en momentos en que se habla de la motosierra que destruye"., señaló.Además de la proyección de películas bonaerenses, habrá títulos nacionales y de Brasil, Ecuador, España, Japón, Francia, Polonia, Colombia, Chile, Ucrania, Turquía, Alemania, Uruguay, México, Dinamarca, Estados Unidos, Cuba, República Dominicana, Malasia, Jordania, Italia, Paraguay y Perú.El festival también contará con entrevistas abiertas y clases magistrales; shows musicales; biblioteca bonaerense de libros de cine; clases magistrales; encuentro de estudiantes de cine; muestra de afiches de película y una ludoteca; y una sección especial de proyecciones para niños."La provincia de Buenos Aires con esto se convierte en anfitriona del mejor cine mundial", señaló a agencia Télam la directora del festival Paula De Luque, quien destacó "la excelencia de la programación".La realizadora consideró que "con los tiempos que corren, donde se discute tanto el Estado, el mercado, el Estado, el mercado; el Estado tiene la razón de ser, de achicar las distancias entre ricos y pobres, y esto es una política cultural"."Creo que el gobernador Axel Kicillof tiene una fuerte convicción política de que la cultura no es un divertimento, no es un gasto, sino es una cuestión de identidad, es una cuestión de defender quiénes somos, de vernos a nosotros mismos", indicó De Luque y, en el marco del slogan de Ficpba "la diversidad nos une", señaló "que realmente estamos haciendo un encuentro de identidades, un encuentro de diversidades, o de identidades diversas, y todo eso nos une".Durante la inauguración, en el marco delse entregaron menciones de honor a los artistas Julieta Diaz, Norman Briski, Nicolás Pauls, Cecilia Dopazo, Osmar Nuñez, Inés Estevez, Osvaldo Santoro, Celina Font, Virginia Innocenti, César Bordón, Mirta Busnelli, Cristina Banegas, Mora Recalde, Fabio Aste, Ana María Picchio, Paloma Contreras, Guillermo Pfening, Rafael Federman, Mercedes Morán, Raul Rizzo, Victoria Onetto, Leticia Brédice, Cecilia Roth, Cecilia Rossetto, Gerardo Romano, Juan Palomino, Juana Molina, entre otros., reflexionó en rueda de prensa Julieta Díaz y añadió: "Detrás de lo que nosotros hacemos, de lo que gente ve en nosotros, hay mucha gente trabajando y es muy triste ver la falta de respeto que hay con nuestro laburo".En esa línea, indicó que si bien entiende "el enojo y la angustia" llamó a "tener responsabilidad con los colectivos de trabajadores", teniendo en cuenta que la dirigencia opositora habló de artistas pagos por el oficialismo.Por su parte, Celina Font consideró que siempre "es una gran noticia, siempre es muy auspicioso tener festivales y este es una apuesta a impulsar la cultura, generar espacios de intercambios y este es muy necesario, sobre todo en este momento".Raúl Rizzo destacó que laDurante la apertura, además, se anunció que el gobernador envió a la Legislatura bonaerense el proyecto de ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires, con el cual se busca fomentar al sector en toda su cadena de valor y lo protege como actividad productiva.Además, se presentó la plataforma audiovisual bonaerenseSe trata de lade realizadoras y realizadores bonaerenses que reúne 600 horas de series y películas de la Provincia, un catálogo con 4 mil locaciones para producir cine en los 135 municipios, un archivo histórico dinámico, resultado de un proceso de relevamiento de todas las localidades y un registro único de la actividad profesional audiovisual.