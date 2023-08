Kicillof: "Además de buscar el ajuste, la derecha tiene políticas profundamente machistas" VER VIDEO

El gobernador criticó las propuestas de la oposición / Foto: Gobernación bonaerense.

Las propuestas reaccionarias

"El cierre del Ministerio de las Mujeres no permitirá un ahorro sustantivo para pagar la deuda externa o llegar al déficit cero".

Junto a @EstelaEDiaz y @fabiancagliardi participamos de la apertura del III Congreso Estado Presente: “Violencia política y de género: desafíos de la democracia”. pic.twitter.com/JwDujIAube — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 31, 2023

Estela Díaz, la ministra de la mujer bonaerense / Foto: Gobernación bonaerense.

Un Estado feminista

Foto: Gobernación bonaerense.

Foto: Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades bonaerense

El gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró este jueves queal criticar la propuesta de cierre del Ministerio de la Mujer, al tiempo en que cuestionó la falta de avances en la causa que investiga el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, del que mañana se cumple un año.El mandatario bonaerense formuló esas declaraciones al encabezar, que se realiza en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que la Facultad Regional de La Plata.De la ceremonia participó también la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual Estela Díaz, el intendente del municipio de Berisso, Fabián Cagliardi, y el rector de la UTN, Rubén Soro.En su discurso, el gobernador planteó que en el marco del proceso electoral está dispuesto "a discutir todo lo que haga falta" y aclaró:Así, dijo que "la universidad, el Conicet y el Ministerio de las Mujeres están en la mira de la derecha, en peligro de extinción", destacó que "lo plantean como una política de austeridad o de ahorro" cuando, en verdad, "en el presupuesto, no es relevante la proporción del gasto destinado" a esas áreas.Esa saña que hay proviene de otro lado: la derecha, además de buscar el ajuste y atentar contra la soberanía, tiene políticas profundamente machistas", remarcó Kicillof.En ese sentido, recordó que "quedan pocos días para la elección", y apuntó que "no hay que eludir el debate con frases efectistas sino ir a fondo y demostrar a la sociedad qué son las propuestas que traen, desenmascarando qué significan esas políticas".Sostuvo que"Nosotros reconocemos todo lo que falta y que hay deudas grandes, pero debemos reivindicar todo lo que hay y no perder de vista lo que está en riesgo y lo que se puede perder", continuó el economista y agregó que esos postulantes "tienen desprecio, prejuicio y desconocimiento porque cada vez que entregamos computadoras del Conectar Igualdad a los jóvenes, la mayoría nos dice que irá a la universidad".Luego,'; y la otra dice: 'por mas universidades públicas, más presupuesto para educación, más igualdad de oportunidades y más integración'"."Cuando hablan de privatizar todo o de cerrar ministerios, estamos hablando de que habrá menos recursos para combatir la violencia, más femicidios. Unión por la Patria quiere mas presupuesto para políticas contra las violencias", enfatizó.Celebró el hecho de haber abierto el Ministerio de las Mujeres, puso de relieve "los resultados que se obtienen" desde esa cartera y señaló que se instaló la perspectiva de género en todas las áreas del gobierno provincial.. No puede haber políticas de género si no se hacen en conjunto con as organizaciones, de manera colectiva donde haya nuevas demandas y se plantee la agenda", afirmó el gobernador.Después, dijo que el Congreso "marca una agenda para el próximo período", pidió a las mujeres "ser punta de lanza frente a una derecha que quiere poner en riesgo todo lo conquistado" y analizó que "debemos transmitir lo que se discute en esta elección".Así, planteó que, "en el marco de los 40 años de democracia, las fuerzas antidemocrática no se extinguieron sino todo lo contrario: afloraron" y detalló:Escuchamos hablar desde espacios muy importantes a quienes niegan el genocidio de la dictadura, a quienes buscan el olvido para que el pueblo pase esa página como si no hubiera existido o reivindique esas políticas".Analizó que, desde algunos espacios,, y reconoció que "está muy bien discutir e intercambiar", pero remarcó que "no esperen consenso en las políticas de ajuste, de cerrar, de quitar y restringir derechos"., siguió y pidió el voto para el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.Por otro lado, Kicillof expuso quey criticó que "ante un hecho de esa intensidad, el partido judicial se dedica a encubrir y no investigar el mecanismo que estuvo por detrás".En ese contexto, pidió que la Justicia investigue a quienes financiaron a los grupos que atentaron contra las titular del Senado y se preguntó por qué "la familia de un ministro de Mauricio Macri compró muebles a una mueblería que no hacía muebles, pero que fabricaba guillotinas".Remarcó queA su turno, Díaz expresó que "el Estado debe abordar y debatir la cuestión de la violencia política", apuntó que "mañana, 1° de septiembre se cumple un año del atentado más atroz del período democrático, que fue el intento de magnifemicidio de Cristina Fernández de Kirchner y tenemos que pedir justicia frente a ese hecho"."Además, estamos cerca de cumplir 8 años de Milagro Sala presa política. La violencia política escala y debemos debatir cómo nos organizamos y qué repuesta damos como Estado. Es la política la que transforma y debemos construir más política, más presencia y más Estado para dar respuestas a estos temas cruciales de la vida cotidiana", apuntó.