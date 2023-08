Iguazú, un destino que llevará su apuesta por la sostenibilidad turística a la FIT 2023

Foto: Prensa Miniesterio Ambiente

Foto: Prensa Miniesterio Ambiente

"Vamos a mostrarnos como somos, siempre como un espacio abierto, con mucha naturaleza, teniendo en cuenta lo que vamos a presentar, que es la sustentabilidad" Leopoldo Lucas

Foto: Prensa Miniesterio Ambiente

Programa "Iguazú Somos Todos"

El presidente del Ente Municipal de Turismo de Iguazú, Leopoldo Lucas, aseguró que durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrollará en Buenos Aires del 30 de septiembre al 3 de octubre próximos,Para este año Iguazú se presentará en el espacio internacional con un stand de 54 metros cuadrados donde, expresó Lucas en declaraciones a Télam, "vamos a mostrarnos como somos, siempre como un espacio abierto, con mucha naturaleza, teniendo en cuenta lo que vamos a presentar, que es la sustentabilidad".En ese sentido, adelantó que Iguazú "está en proceso de certificación como municipio sustentable a través de la certificadora Biosphere" y además, "vamos a aprovechar para certificar nuestro stand".Lucas destacó que van a ir a la FIT "en conjunto con la Asociación de Atractivos, donde diversos atractivos de la ciudad van a llevar también su equipo para poder explicar allá cada una de las experiencias que se pueden vivir en Iguazú"."Nosotros vamos a estar durante esos dos primeros días a público general y los dos días siguientes a público especializado,"Vamos a llevar también otros productos típicos -continuó-, justamente de emprendedores locales, mostrando lo que se hace y se produce en Iguazú para que el turista pueda disfrutar y seguir potenciando esto de que nuestra comunidad se incorpore a la actividad turística, que entienda que el turismo es nuestra principal actividad, que tiene un efecto multiplicador en todos los sectores y que termina incidiendo en la vida de todos los que vivimos en Iguazú".En ese camino de la sustentabilidad Lucas aseguró que Iguazú, y estamos hablando no solo de empresas de alojamiento, sino también tenemos prestadoras de servicios, de actividades dentro del destino, atractivos turísticos, gastronómicos"."Sabemos hoy que el hecho de ser sustentable es una ventaja fundamental porque el turista cuando piensa en un destino, cuando piensa en un prestador de servicio, hoy está verificando si es sustentable o no y está decidiendo en base justamente a la sustentabilidad", agregó.En ese sentido recordó que, con un tercio del territorio provincial protegido por parques y reservas "por lo que somos muy conscientes y vamos a seguir trabajando en esa dirección en conjunto con el gobierno provincial para que la gente pueda incorporarse no solo al turismo, sino a todas las actividades siempre siguiendo esta línea sustentable".Respecto a concientizar a la población, señaló que junto al intendente, Claudio Filippa, el sector privado, la comunidad educativa y el Iturem, se ha creado el programa 'Iguazú Somos Todos' , para concientizar a niños y jóvenes de la comunidad sobre que es el turista para el destino, como se lo debe atender, su importancia para la comunidad como generador de trabajo para todos."Además de pensar en ocio, en tiempo libre, en experiencia, nosotros pensamos en inversión y trabajo para nuestra gente. Recientemente una de las plataformas de viajes más importantes del mundo, a partir de una encuesta, declaró a Iguazú como uno de los destinos más amigables para ser visitado, y justamente esto de que la gente sea consciente es fundamental", añadió.", concluyó.