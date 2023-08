Para Milei "Juntos por el Cambio es un partido golpista" a la vez que elogia a Macri

Milei elogia a Macri a la vez que lanza duras acusaciones contra Juntos por el Cambio.

Debate con Melconian

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei sostuvo que "Juntos por el Cambio (JxC) está demostrando ser un partido golpista" y consideró que la coalición opositora, que lleva como postulante a Patricia Bullrich "debería correrse" de la competencia electoral "porque se encuentran terceros" en las preferencias de los votantes."JxC está demostrando serporque nos atacan y dicen que no vamos a poder gobernar. Hoy nosotros tendríamos que decirle a ellos los que nos decían antes: `Córranse, porque están terceros. Ellos tiene actitudes antidemocráticas para con nuestra fuerza. Son los que deben ir a buscar los votos que nosotros tenemos", señaló Milei en declaraciones a Radio Continental.El postulante de LLA aseguró que el espacio "está cerca de llegar al 40%" de los votos en la primera vuelta electoral que se llevará a cabo el próximo 22 de octubre, y remarcó que la fuerza política que encabeza "es la verdadera opción para terminar con el kirchnerismo"., observó Milei.En esa línea, el diputado nacional redobló sus críticas a la coalición opositora, al calificar a sus dirigentes como "extorsionadores profesionales" dispuestos a "bloquear" todas las iniciativas que se impulsen en un eventual gobierno de la LLA.Consultado sobre las declaraciones del sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo, quien estimó que el denominado espacio "libertario" se impondrá en la primera vuelta, MiIei aseguró que la propuesta que lidera "está cerca" de conseguirlo y trabaja con ese objetivo."Estamos cerca de ganar en primera vuelta y seguimos trabajando de esta manera. Mientras que en JxC se dedican a usar sus medios para ensuciarnos y el kirchnerismo nos empantana la cancha. Una voz del sindicalismo dice que estoy en condiciones de ganar. Hay que respetar la democracia", subrayó.Por otra parte, consultado sobre un posible debate con Carlos Melconian, a quien hoy Bullrich presentó como su potencial ministro de Economía, Milei respondió que solo discutiría con la postulante de JxC."La candidata a presidente es la señora Bullrich, me parece que es una discusión que está en otro plano. Se debate entre candidatos a presidente. La gente está muy asustada con lo que pueda hacer ella en el gobierno porque ha demostrado falencias groseras. Tenían un equipo del que se jactaban, y lo cambiaron por otro, algo raro", apuntó.No obstante,En tanto, en referencia a su propuesta de dolarizar la economía, el postulante de LLA aseguró que "el ritmo va a depender de la gente" y de la demanda que haya de la moneda estadounidense para poder implementarse.Además, Milei aseguró que su compañera de fórmula, la diputada nacional de LLA Victoria Villarruel -quien asume una postura negacionista de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el terrorismo de Estado - no tendrá "un rol decorativo" en caso de acceder a la Vicepresidencia, y asumirá funciones en las carteras de Seguridad y Defensa."Queremos modificar la Ley de inteligencia, el código penal, el código penal procesal y el sistema carcelario como parte de un esquema total", afirmó.Respecto de la Salud y la Educación pública sostuvo que "hay que ver como se financian".Consultado sobre las declaraciones del presidente de Colombia Gustavo Petro, quien lo comparó con Hitler, Milei, respondió: "A mi de un socialista no me convence nada". "Petro es Grupo Puebla, son parte de la decadencia y a ellos les molestamos mucho", puntualizó.