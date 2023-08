Instancia de "últimas palabras" en el juicio al médico acusado de abuso sexual contra sus hijos

Médico obstetra y ginecólogo acusado de abuso sexual agravado / Foto: redes sociales.

"Creo que es importante que escuchen a Tomás y que le crean a las víctimas. Hay pruebas suficientes no solo de la comisión del delito sino de quién es el autor penalmente responsable de los hechos" Andrea Vázquez, la madre de las presuntas víctimas

El jueves 17 de agosto el fiscal Jorge Bettini Sansoni retiró la acusación contra el acusado, mientras que las víctimas, constituidas en particular daminificado, la mantuvieron.

Las "réplicas" y "últimas palabras" en el marco del juicio a un-identificado por las siglas de su nombre como PG-tendrán lugar el viernes en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de Lomas de Zamora.La audiencia está prevista para este viernes a partir de las 9 en la sede judicial ubicada en Camino Presidente Domingo Perón y Larroque, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.En ella se llevará a cabo "lo que dispone el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires en el artículo 368 que es la posibilidad de hacer réplicas tanto para el Ministerio Público Fiscal, para la particular damnificada como para el defensor", indicó a Télam Florencia Piermarini, una de las abogadas representantes, junto a Verónica Heredia, de los particulares damnificados."La réplica es un planteo que se hace para refutar argumentos adversos que no se hubieran discutido durante el debate. Si hay alguna réplica después se le da a la otra parte lo que se conoce como 'dúplica'", explicó la letrada.Luego de estos planteos,y también está previsto que lo haga Tomás, el joven de 21 años y una de las presuntas víctimas. Además, el Tribunal fijará una fecha para la sentencia."Creo que es importante que escuchen a Tomás y que le crean a las víctimas. Hay pruebas suficientes no solo de la comisión del delito sino de quién es el autor penalmente responsable de los hechos", expresó a Télam Andrea Vázquez, la madre de las presuntas víctimas.El jueves 17 de agosto,, mientras las víctimas, constituidas en particular daminificado, la mantuvieron.Vázquez recordó que "el último informe (abril de 2023) de la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas de la ONU (Reem Alsalem) exhorta a los países miembros a prohibir la utilización del sídrome de alienación parental" y advirtió que "es justamente este síndrome lo que utiliza este fiscal para no acusar al perpetrador"., pero entiendo que éste particularmente lo ha sido", expresó al mujer, y consideró que a la parte damnificada fue "sentado nuevamente en el banquillo del acusado".En 2019, PG fue procesado por el delito de abuso sexual contra dos de sus hijos y el 8 de febrero pasado, la Sala 3ra. de la Cámara de Apelación y Garantía del Departamento Judicial de Lomas de Zamora le concedió la excarcelación, a la espera del juicio.La denuncia que lo llevó al banquillo de los acusados fue radicada por la directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Nora Schulman, al tomar conocimiento de la situación del hijo menor de PG, que en ese momento tenía 7 años y que hoy ya alcanzó los 14.