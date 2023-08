Para la Unión Europea los golpes en Gabón y Níger no son "equivalentes"

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, diferenció los golpes militares de Gabón y Níger / Foto: Archivo.

"En Gabón, pocas horas antes del golpe militar, hubo un golpe institucional porque se robaron las elecciones" Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea

Los militares gaboneses intervinieron después de elecciones amañadas y nombraron un presidente de transición / Foto: Archivo.

Para la Unión Europea el golpe en Níger cuestiona la democracia / Foto: Archivo.

Incertidumbre

Los militares mantuvieron un toque de queda nocturno "para mantener la calma y la serenidad", así como el cierre de las fronteras

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, aseguró que, dado que los militares gaboneses intervinieron tras una elección plagada de "irregularidades"."Naturalmente, los golpes militares no son la solución, pero no debemos olvidar que en Gabón hubo unas elecciones llenas de irregularidades", afirmó Borrell.El representante del bloque explicó que los diplomáticos europeosy que no había planes de evacuación de europeos, como sucedió en Níger."No vemos riesgos de violencia", apuntó desde la ciudad española de Toledo, previo a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del bloque.Antes del inicio de la reunión Borrell insistió, en entrevista con CNN, que las situaciones de Gabón y Níger no eran "equivalentes"."En Níger, el presidente fue elegido democráticamente. En Gabón, pocas horas antes del golpe militar, hubo un golpe institucional porque se robaron las elecciones", dijo."No puedo decir que Gabón fuera una verdadera democracia", insistió.Las declaraciones de Borrell se producen un día después de que un grupo de militares diera un golpe de Estado y arrestara al presidente Ali Bongo, cuya reelección, tras 14 años en el poder,Los militares nombraron como presidente de "transición" al jefe de la guardia republicana, el general Brice Oligui Nguema.Gabón amaneció este jueves sumido en la incertidumbre, sin indicios, reseñó la agencia de noticias AFP.Los militares restablecieron el acceso a internet y las transmisiones de tres grandes medios que habían sido suspendidos la noche del sábado por el Gobierno de Bongo.Sin embargo, mantuvieron, así como el cierre de las fronteras.En Níger, los militares depusieron el 26 de julio al presidente Mohamed Bazoum y nombraron en su lugar al general Abdourahamane Tchiani.