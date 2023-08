Los profesionales de la salud bonaerenses, contra las propuestas privatizadoras de Milei

"Hacemos un llamado a las y los trabajadores de la salud y a la sociedad en su conjunto a expresarse en defensa de la salud pública", dice el texto / Foto: Leo Vaca.

La propuesta de que el mercado se haga cargo de todo el sistema de salud solo puede tener un resultado: la desprotección de los sectores de menor poder adquisitivo

“El sector privado de la salud nunca hubiera podido garantizar estas necesidades desde una concepción solidaria y equitativa, ya que su principal objetivo es la rentabilidad económica"

La(CICOP) lanzó una campaña donde se pronuncia "en contra de las propuestas llevadas adelante por el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA),, respecto a lay laconquistados por las trabajadoras y los trabajadores".En un comunicado, el gremio se declaró"."Somos conscientes de todos los déficits que desde hace tiempo tiene el sistema público de salud, pero también, en donde se realizan miles de consultas, tratamientos, partos, cirugías, trasplantes y todo tipo de intervenciones, que salvan vidas y cuidan la salud de nuestro pueblo", explicaron.“No es la primera vez que la salud pública es foco de ataques y amenazas. La propuesta de que el mercado se haga cargo de todo el sistema de salud solo puede tener un resultado: la desprotección de los sectores de menor poder adquisitivo, la ausencia de planificación sanitaria y la imposibilidad de reaccionar frente a cualquier catástrofe sanitaria", señalaron.Sostuvieron que la“fue una clara muestra de laen pos de garantizar el derecho a la salud y su acceso de manera universal para el conjunto de la población, como lo fue en la campaña de vacunación”.“El sector privado de la salud nunca hubiera podido garantizar estas necesidades desde una concepción solidaria y equitativa, ya que su principal objetivo es la rentabilidad económica", subrayaron desde CICOP.Y continuaron: ", tanto en infraestructura como en falta de profesionales en áreas fundamentales, pero esto no es eliminando al Estado en su rol de prestador, sino que es".Recordaron también que "a casi 40 años ininterrumpidos de democracia, estamos convencidos de quey la educación pública, y que más allá de los debates político electorales que los candidatos expresan, no están puestos en discusión para nuestro pueblo"., a construir espacios de encuentro y reflexión que pongan en valor el trabajo que en el sistema de salud público se realiza, a retomar los desafíos y necesidades que tenemos por delante para reafirmar que la salud pública no se vende y está de pie", cerraron.