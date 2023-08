Continúa el reclamo de la Banda Sinfónica de CABA en reclamo de una recomposición salarial

Nuevo reclamo de la Banda Sinfónica. Foto: lara Sartor.

Integrantes de la Banda Sinfónica de Buenos Aires realizarán este jueves una nuevade la Ciudad de Buenos Aires para reclamar al Gobierno porteño el cumplimiento de recomposición salarial determinado por la Justicia.Los trabajadores se movilizarán a las 13 a la Cámara de Apelaciones del Poder Judicial, en Hipólito Yrigoyen 923 y al Juzgado 17 Secretaría 33, en Tacuarí 164, para reclamar "la ejecución del juicio salarial que lleva más de 20 años con 4 años de sentencia firme" y que "el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no cumple", denuciaron.que la sinfónica realiza este método de protesta en la puerta de esas dependencias judiciales para reclamar a la administración porteña por el cumplimiento de la Ordenanza 45.604, la cual afecta la actualización salarial de los intérpretes."Exigimos una recomposición salarial.. Queremos que nos paguen lo que no nos pagaron en estos 25 años y nos actualicen el sueldo", dijo a Télam Martin Moore, que toca el clarinete bajo en la banda."La ordenanza fija una carrera que está basada en un porcentaje a medida que pasan los años. La Procuración de la Ciudad siempre pone un artilugio legal para que se dilate. No hay ningún canal de diálogo con el gobierno porteño, en el Ministerio de Cultura nos dicen que es sólo una cuestión judicial", aseveró Moore.