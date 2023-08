"Decidimos mantener las tarifas del transporte a los precios de este mes por 90 días"

Congelaron las tarifas de trenes y colectivos. Foto: Osvaldo Fanton.

Decisión de Massa

Ventana de análisis

El ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, sostuvo que el Gobierno nacional decidió "mantener las tarifas del transporte urbano a los precios de este mes durante 90 días, y no efectuar las actualizaciones que se debían realizar el primer día de septiembre".En declaraciones a Télam, Giuliano manifestó:"Y el combustible -continuó- es uno de los factores que incide en la conformación de la tarifa, así como otros componentes que también han sido congelados, por lo tanto, decidimos que lo que correspondía era acompañar las medidas que el ministro de Economía, Sergio Massa, ha implementado para enfrentar la devaluación exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI)".Destacó en ese sentido la importancia de "acompañar este plan que lleva adelante el ministro Massa de fortalecimiento de los ingresos de las familias argentinas y de la producción. Nos parece que es un momento donde tenemos que acompañar desde ese lugar, y son las maneras de avanzar respecto de una situación de devaluación como la que conocemos"."Lo que estamos haciendo, en suma, es acompañar a la gente, con un plan de contención que ayude a paliar este difícil momento. Este conjunto de medidas tiene que ver con contener, estamos seguros de que el futuro es mejor que el presente que tenemos", afirmó Giuliano."Lo que estamos haciendo, en suma, es acompañar a la gente, con un plan de contención que ayude a paliar este difícil momento. Este conjunto de medidas tiene que ver con contener, estamos seguros de que el futuro es mejor que el presente que tenemos""Además, lo que hacemos es volver a analizar el sistema de actualización de los costos de las tarifas, para que no estén ligadas al IPC, sino que estén relacionadas con los costos específicos del transporte", precisó."Estamos en un diálogo permanente con las Cámaras del Transporte de Pasajeros para ir evaluando la situación e ir tomando medidas para poder hacer frente a esta devaluación forzada que nos impuso el FMI", apuntó Giuliano en diálogo con Télam.El funcionario pidió "tener paciencia" y remarcó que "hay que aguantar hasta la cosecha fina y hasta las primeras exportaciones de energía. Hay que transitar este tramo. Este presente va a ser superado por una situación que será mucho mejor en los meses siguientes", aseguró.Giuliano acotó que "sin los subsidios al transporte, el boleto del colectivo costaría 700 pesos. Todo el resto lo paga el Estado y por lo tanto se puede congelar y mantener la tarifa. La tarifa se acható para generar desarrollo, comercio y producir y generar mejores números"."Concretamente -agregó- las tarifas del transporte van a quedar congeladas a los precios de este mes de agosto, por los próximos tres meses y, en ese lapso, iremos dialogando con las Cámaras para determinar el mecanismo que habremos de implementar para los ajustes futuros", destacó."No podemos -añadió- seguir ajustando las tarifas por el sistema del OPC, cuando hay factores en la estructura de costos que han quedado congelados. Estamos llevando adelante, por decisión del ministro Sergio Massa, el plan más ambicioso de contención".Finalmente, insistió en que "vamos a analizar rubro por rubro los componentes de los costos del transporte y llegaremos a un equilibrio para que, por un lado, no impacte en los bolsillos del pasajero en forma desmesurada y, por el otro, acompañar este momento difícil hasta que logremos construir ese futuro que todos queremos".La cartera a cargo del ministro Diego Giuliano, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, abrió una ventana de análisis para evaluar la normativa tarifaria vigente y considerar la estructura de costos que impactan en las tarifas de transporte público de pasajeros.A través de la resolución 501/2023, estableció que la Secretaría de Gestión del Transporte, a cargo de Jimena López, realizará una revisión de la normativa relacionada con la redeterminación de los costos y las tarifas de los servicios públicos de transporte automotor y ferroviario de pasajeros de jurisdicción nacional.La resolución, publicada en el Boletín Oficial, determina también la continuidad de los cuadros tarifarios y tarifas establecidos para los servicios de transporte público automotor y ferroviario de jurisdicción nacional vigentes al 1 de agosto de 2023. Asimismo, resuelve la suspensión del mecanismo de actualización tarifaria establecido en el artículo 11 de la Resolución N° 1.017 de fecha 29 de diciembre de 2022.Además, la resolución crea mesas de trabajo con las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros y con los operadores de los servicios ferroviarios, como ámbitos de intercambio para analizar las estructuras de costo de operación.El objetivo de estas mesas es considerar el impacto que tiene cada parte de la estructura de costos en la tarifa del transporte, independientemente del IPC por el cual se actualiza el cuadro tarifario actualmente.