Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Jueves 31 de agosto

Viernes 1 de septiembre

Sábado 2 de septiembre

Domingo 3 de septiembre

Lunes 4 de septiembre

Martes 5 de septiembre

Miércoles 6 de septiembre

Destacados

Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales. Escuchalo en Spotify Podcast.En exclusiva, desde la vida cotidiana, nuestro corresponsal, Adrián Stoppelman, se enfrenta a un miedo moderno: el miedo a vivir sin celular. Ahora en Télam Digital A 100 años del nacimiento de Mario Benedetti, una serie documental que repasa la vida y la obra de un icono de la cultura nacional uruguaya. Valiosos materiales de archivo del escritor y destacados testimonios nacionales e internacionales. Una sensibilidad que traspasó fronteras artísticas y geográficas.Episodio 2. Estreno. Una serie documental conducida por la actriz, bailarina y activista Jimena “Pichi” Carol que cuenta historias y trayectorias de mujeres y diversidades en la provincia de Buenos Aires. Esta semana, se conocerá la historia de Brisa Escobar, presidenta de la cooperativa textil Nadia Echazú, Avellaneda.Con Rodrigo Sujodoles. Invitados: Ernesto Snajer, Agustin Isasmendi y Patricia Gomez tocando en vivo.Conducción: Guillo Espel. Invitada: Liliana Rega, Profesora en Letras, bibliotecaria y escritora.Video. Las declaraciones respecto al cambio climático del candidato a la presidencia en Argentina, Javier Milei, han generado gran polémica y preocupación. Pero no es un caso aislado: ya ha habido otros líderes políticos del mundo, como Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, que gobernaron negando la emergencia climática. ¿Con qué argumentos defienden su negacionismo? ¿Qué medidas se tomaron en esos países? ¿Cuál fue el saldo ambiental? Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda. Ahora en Télam Digital y YouTube Con la conducción de Sergio Goycochea, regresa el reality show donde ocho participantes oriundas de distintas regiones de la Argentina, serán evaluadas por el prestigioso jurado conformado de Viviana Vila, Miguel “Tití” Fernández y Lola del Carril, en busca de la mejor relatora de fútbol de nuestro país.A cargo del diseñador Francisco Ayala, este nuevo segmento de Télam se propone incorporar una mirada que no solo atraviesa a la industria de la moda, sino que se propone un profundo cambio cultural. Ahora en Télam Digital y YouTube Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana. Escuchalo en Spotify Relatos: Natalia Maderna. Comentarios: Claudia Villapun. Notas: Romina Sacher y Ayelén Puyol.La periodista Sofía Martínez se introduce en la intimidad de los campeones del mundo en Qatar 2022 para que exterioricen sus vivencias de antes, durante y post Mundial de Fútbol.Relatos: Pablo Ladaga. Comentarios: Miguel Osovi. Notas: Germán Berghmans y Alejandra Martínez.Concierto vía streaming. El Centro Cultural Kirchner presenta una nueva fecha del ciclo Discos Esenciales de Latinoamérica, dedicado a recrear los grandes álbumes del continente. En esta oportunidad, un numeroso ensamble interpreta de punta a punta el disco Siembra, de Rubén Blades y Willie Colón, editado en 1978, que marcó un punto de inflexión en la historia de la salsa, con enormes hits como “Pedro Navaja”, “Plástico” y “Siembra”. Dirección: Carolina Cohen.Miralo por las redes del Centro Cultural Kirchner y la plataforma pública y gratuita CONTAR Relata: Eladio Arregui. Comenta: Daniel Cacioli.Natalia Mazzei presenta los grandes temas ambientales del momento. Ahora en Télam Digital y YouTube Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Ahora en Télam Digital y YouTube Fecha 9.Relatos: Lola del Carril. Comentarios: Claudia Villapun. Notas: Romina Sacher y Gabriela Previtera.Con su voz llevó al gospel a su expresión más alta, y su figura fue también un emblema para la lucha por la igualdad y los derechos civiles. Mahalia Jackson fue una de las más grandes artistas del siglo pasado, y su historia sigue siendo un ejemplo. En esta nueva edición , un recorrido de sus antecedentes, sus comienzos difíciles, sus primeros éxitos y las grabaciones de sus primeros años. Conducción: Margarita Pollini.Con Luis Digiano. entrevistas a Los Alonsitos y Diego Cuellar más la columna de Blanca López sobre teatro, cine y literatura con invitados especiales.Fecha 3. Relata: Javier Vicente. Comenta: Gustavo Ger.Con Camilo Carabajal y Micaela Farías Gomez entrevistas a Silencio Cromático, desde Bolivia. Además, Pol Nada DJ, Victor Agüero y Adriana Mendoza.Producción: Catamarca TV. La propuesta que alberga a músicos y artistas del folklore catamarqueño, con la conducción de Fernando Vekqui.Relata: Jorge Godoy. Comenta: Nicolás Álvarez.Relata: Damián Zarate. Comenta: Santiago LuciaConducción: Marcelo Figueras. Invitado especial: Doctor en Filosofía y periodista Tomás Balmaceda.Estreno. Santiago del Estero. Se trata de la primera serie en la que Zamba y Nina interactúan con personajes y fondos reales y son animados en 3D en el espacio ANIMAR MoCap. Esta semana recorrerá la provincia de Santiago del Estero con paradas en: Parque Nacional Copo , las Termas de Río Hondo , la Reserva Ecológica Forestal Hermanos del Ceibo), el Cordón Serrano de Guasayán y la Ciudad de Santiago del Estero. La serie también se emite por la Televisión Pública de lunes a viernes a las 9:00.Serie de animación - 8 capítulos- Lunes a viernesAlén, una niña curiosa, alegre y aventurera va a pasar sus vacaciones a la casa de su abuela Carmen en Villa Aliwe, una aldea alejada de la urbe en la Patagonia. Allí, junto a su mejor amigo Beto y su perro Ayún, enfrentarán a Kai Kai y Tren Tren, y vivirán increíbles aventuras relacionadas con leyendas patagónicas. Es una coproducción con el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) de la provincia de Río Negro.Serie de animación- 10 capítulos - Lunes a viernes - Renacer AudiovisualLihuén es una criatura pequeña, redonda y luminosa que posee una curiosidad que a veces la mete en problemas y muchas otras la hace vivir increíbles aventuras. Ella tiene el don de poder elegir dónde y cuándo materializarse. Esta cualidad la lleva a recorrer diferentes lugares de Argentina, donde conocerá personajes que la introducirán en mitos y leyendas propios de cada región.Serie de animación - 26 capítulos - Lunes a viernesHistorias divertidas, bizarras y sobrenaturales protagonizadas por un grupo de cinco amigos y amigas que viven en una ciudad extraña y maravillosa: Polinópolis. Un rico pasado muy presente en la vida de este pueblo de arquitectura encantada, de leyendas fantasmagóricas y formas misteriosas.Serie de animación- 10 capítulos - Lunes a viernes - Renacer AudiovisualUn grupo de niñas y niños son absorbidos por un tenebroso libro y, para encontrar la salida, tienen que atravesar diez cuentos de terror, cumpliendo distintos roles. En el recorrido, descubren que juntos pueden vencer los obstáculos y evitar convertirse en seres espectrales. Hugo, adolescente hipersensible, logra cumplir la meta y gracias al equipo transforma su debilidad en fortaleza, libera a los demás y revela un trágico secreto familiar.Con Federica Pais. Transmisión en vivo desde el Comando Conjunto Antártico, con motivo de la donación de parte de Javier Gratz de Trialcop Sistemas, del transmisor de onda corta de alcance internacional para LRA36 Radio Nacional Arcangel San Gabriel, que mejorará sus transmisiones desde la Antártida Argentina a todo el planeta, reafirmando soberanía en el sector antártico.Relatos: Gustavo Kuffner. Comentarios: Damian Trillini. Notas: Germán Berghmans y Gabriela Previtera.Serie documental - 13 capítulos – 26 minutos - Episodios estreno todos los lunesDoce científicos/as del Pacífico colombiano nos cuentan sus vivencias y desafíos a través de las influencias culturales y ancestrales que determinaron su manera de concebir, pensar y hacer ciencia.Serie documental - 8 capítulos – 26 minutos - Episodios estreno todos los lunesEl músico, compositor e investigador Lucho Guedes, dialoga con cultores/as de diversos géneros musicales acerca de la historia del canto y la lengua, y reflexiona sobre sus dimensiones culturales, filosóficas y dialécticas. Una producción de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.El podcast producido por Omar Quiroga, Daniel Riera, Pedro Saborido y Edgardo Esteban busca revivir los acontecimientos que marcaron la vida democrática a partir de 1983. En este episodio: "Las AFJP”. Ahora en Télam Digital Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. (Audio y video). Ahora en Télam Digital YouTube Video y radio. Un noticiero federal con las información destacada de la semana.Ahora en Télam Digital y YouTube Boletín de cuatro minutos con lo más sobresaliente del deporte nacional e internacional. Escuchalo en Spotify Serie documental - 10 episodios - 18 minutos - Episodios estreno todos los martesCon la conducción de Divina Gloria, artista del under porteño de los 80, el programa recorre, en cada capítulo, un año en particular y se propone explorar y reconstruir algunos de los hechos más relevantes de aquella década con entrevistas a referentes destacados/as y material de archivo. Tráiler Serie documental - 4 capítulos – 26 minutos - Episodios estreno todos los martesEl primer Late Night Show del mundo dedicado enteramente a las matemáticas, aunque conducido por un hombre que de eso no sabe casi nada: Martín Manso. Junto a Candela, la joven jefa de piso del programa, intentarán resolver los problemas matemáticos que le traen sus invitados de cada semana. Tráiler Video. Según la ONU, de 6700 lenguas que se hablan en el mundo, el 40% está en peligro de desaparecer, lo que supone también la pérdida de la principal forma de transmisión de la cultura, las tradiciones y los conocimientos de comunidades enteras. Recientemente un proyecto formado por una lingüista y varios expertos en software del Conicet adaptó el idioma de los pilagá, un pueblo de la provincia de Formosa de unos 4 mil miembros, al teclado de los celulares y otros dispositivos móviles con el objetivo de promover su uso entre los jóvenes y asegurar su existencia para futuras generaciones. Este video forma parte de Futuro Inmediato, un micro de Télam que explora las ideas detrás de un mundo en constante transformación.Ahora en Télam Digital, YouTube y redes.Por el canal 22.5 de TDA y por streaming en TEC y en YouTube Documental - 30 minutos - 2023El film cuenta la historia de Marcelo Morante, un médico que ante la enfermedad de su hermana decide romper sus prejuicios y probar un tratamiento con aceite de cannabis. A partir de allí, inicia un recorrido para lograr la despenalización del cannabis medicinal desde General La Madrid, provincia de Buenos Aires a toda la Argentina. Por el canal 22.5 de TDA y por streaming en TEC y en YouTube La señal federal presenta nuevas producciones de los canales públicos provinciales y universitarios en Contar, con el interés de rescatar las distintas expresiones locales y regionales de nuestro país para enriquecer la mirada sobre la Argentina.Ya se encuentran disponibles, los documentales La huella escondida (Mendoza), Exuvia (Río Grande), Conectando El Caín (Rio Negro), Democracia en construcción (Santa Fe), y Emar Acosta el documental (San Juan). También se pueden ver los programas Alalai (Chubut), Manos artesanas (Chaco), Arqa (San Luis), Mi Lugar (Misiones), Abrasa lo nuestro (La Pampa), y Sabores fueguinos y Estancias fueguinas (Ushuaia). Tráiler