Pietragalla Corti: "Villarruel no reconoce los delitos que cometió la dictadura y los relativiza"

Foto: Edgardo Valera.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, reiteró este miércoles que familiares de la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, "fueron brazos ejecutores" de la última dictadura cívico militar y criticó que la libertaria cuestione "las formas de procesamiento contra los militares"., afirmó el secretario de Derechos Humanos en diálogo con AM 530.El funcionario contó que como "fueron pocos los sobrevivientes" de esa represión, no se pudo obtener "prueba contra él para procesarlo" y por eso no afrontó un juicio.Sin embargo, afirmó que los referentes y militantes de derechos humanos "están convencidos de que fue parte de esa represión".Además, Pietragalla Corti manifestó que también "su tío (y excapitán) Guillermo Villarruel fue un responsable en (el centro clandestino de detención) el Vesubio" y aclaró que el juez federal Daniel Rafecas "lo procesó" aunque por estar "con un problema de salud no enfrentó el juicio y eso hizo que no haya una condena".Para el funcionario, ambos exmilitaresde la dictadura cívico militar.Las declaraciones del secretario de DDHH se suman a la acusación que realizó hoy la abogada querellante en juicios de lesa humanidad, Guadalupe Godoy, quien publicó papeles donde aparece el nombre de Victoria Villarruel en un cuaderno donde el represor multicondenado Miguel Etchecolatz organizaba su defensa ante la Justicia.Pietragalla Corti criticó la "postura a ultranza" de Victoria Villarruel en la defensa de represores y recordó que "en su pasado tuvo mucha afinidad con el macrismo, apostando a ese proyecto político, pensando que iban a generar las condiciones para la impunidad de los genocidas".", reprochó y recriminó que la candidata a la vicepresidencia "".