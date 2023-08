La superluna azul, un espectáculo único

El fenómeno de la superluna azul se puede observar esta noche VER VIDEO

Superluna azul es un fenómeno que ocurre usualmente una vez al año. Foto: Raúl Ferrari

Se trata de la segunda luna llena existente en un mismo mes calendario. Foto: Raúl Ferrari

La superluna azul, un fenómeno que ocurre una vez al año, se puede observar este miércoles y, según explicóse trata de la segunda luna llena existente en un mismo mes calendario."En este mes de agosto, el día primero hubo una luna llena y este 30 hay una segunda. Se la denomina 'azul' y es un fenómeno que existe en un mismo mes calendario", explicó a Télam el astrónomo.Además, indicó que la "superluna" se debe a que se trata de una luna llena que coincide con un momento del, quedonde se encuentra en su punto más cercano con la Tierra."Lay, algunas veces, esa distancia es más corta, otras más grande. Hoy, la distancia es la más corta de todas a, es decir unos treinta mil kilómetros menos que el promedio", señaló el especialista.Bagú agregó que este es un fenómeno que ocurre usualmente una vez al año, aunque puede que en otros no suceda ya que no ocurre en un tiempo estrictamente determinado, pero que posee cierta periodicidad.Respecto a lasel especialista señaló que no hay ninguna diferencia con lo que suele ocurrir con la luna habitualmente, que son las"Las mareas que encontramos en los océanos se deben a la atracción gravitatoria del sol y la luna, y ese es el fenómeno más notorio que se observa de la luna en nuestro planeta. El hecho de que sea una superluna azul no tiene ninguna diferencia extra a lo que ocurre con la luna todos los meses", señaló.Algo que recomendó el especialista, más allá de fenómenos extraordinarios como este, es que la gente d"Al comparar inconscientemente los objetos del horizonte con la luna nos da la impresión que tenemos una luna más grande. Esto es simplemente una ilusión óptica y es algo lindo de saberlo para poder aprovecharlo", finalizó.